Az agrártárca hidegvérű lovakra, parlagi szamarakra és haszongalambokra költene

Nagy István miniszter a Kaposvári Egyetem Szarvasfarmján járt csütörtökön.

Az agrárminiszter látogatása során megbeszéléseket folytatott, és az MTI tudósítása szerint arra kérte fel az egyetemi szarvasfarm magyar hidegvérű lótenyészetének vezetőjét, hogy készítsen előterjesztést a ménes értékeiről, így szerinte kiderül, a fajta alkalmas-e rekreációs lovaglásra, esetleg bio-, ökogazdasági munkára,

vagy pusztán gyönyörködni fogunk benne.

Nagy István azt is elmondta, hogy ha megvan a jövőkép, az állam ménest alapíthat, részt vállalhat annak fenntartásában, így hozzájárulva a fajta megőrzéséhez. A miniszter kincsnek nevezte a szarvasfarmot, amelynek területén Magyarország legnagyobb intenzív körülmények között tartott, 1500 egyedből álló szarvasállománya van. Ugyanitt él a 127 magyar hidegvérű ló is. A megbeszéléseken a magyar parlagi szamár genetikai állományának megőrzése és az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása is a téma volt. A magyar parlagi szamárból 138 él a szarvasfarmon. A miniszteri látogatáson ugyan nem került szóba, de az agrártárca csütörtökön haszongalambokról szóló közleményt juttatott el az MTI-hez, amely szerint bejelentett tenyészetek számára támogatás nyerhető haszongalambok vásárlása esetén. A támogatás maximum 400 haszongalambig jár, galambonként a vásárlási ár 75 százalékát, de maximum 6000 forintot fizet az állam.