Autópályán a rendeleti kormányzásig

Néhány hónapja a Klubrádió kabaréjában egy abszurd jelenet arról szólt, hogy a kormány vidékre telepíti a minisztériumokat. A harmadik Orbán-kormány megalakulása után nem kellett sokat várni arra, hogy az új szóvivő bejelentse, egyes tárcák, tárcarészek elköltöznek Budapestről. Senki nem érti, hogy ez hogyan javítana a minisztériumi munkán, de lehet, hogy a cél nem is a javítás, hanem a rontás: a szaktárcák eljelentéktelenítése és a miniszterelnökség hatalmának földuzzasztása egy centralizált, elnöki vagy rendeletei kormányzás felé tett lépés lehet.