Az agrártárca szerint egyelőre nincs jele annak, hogy az ismétlődő aszályok miatt tömegesen hagynának fel a termeléssel a magyar gazdák. Az ágazati szereplők borúlátóbbak: a Népszavának nemrég nyilatkozó gazdálkodók és érdekképviseleti vezetők szerint újabb hasonló év már sok termelőt késztethet a gazdálkodás feladására.
Nagy István miniszter a Kaposvári Egyetem Szarvasfarmján járt csütörtökön.
Összesen 13 minisztériumi alkalmazott, illetve vezető ismerhette meg közpénzből a kishajó-vezetés szépségeit. A magyarázat parádés.
A kormány saját kormánybiztosának vállalkozásától bérli a minisztérium székházát, de bombaüzletnek tűnik a helyi parkolás is.
Az egyik legdrágább belvárosi övezetbe költözik az Agrárminisztérium, és ezzel Schmidt Mária és Ungár Péter közös családi vállalkozása jár jól, ami alig egy éve vette meg a most bérbe adott ingatlant.
Kapkodhatják a fejüket a zártkerttulajdonosok, mert a választási hajrában a kormánynak hirtelen ők is nagyon fontosak lettek. Még ebben a hónapban ugyanis Zártkerti Programot kell kidolgoznia az agrártárcának.
Még nem tudható pontosan mikor távozik a közigazgatási államtitkár a Földművelésügyi Minisztériumból (FM) - közölte a tárca sajtóirodája pénteken, miután Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter megerősítette az agrárszektor.hu-nak, hogy Simon Attila István távozik az FM-ből.
A külügyi tárcán kívül még egy minisztériumnak lehetett olyan vállalata, amely brókercéghez helyezett ki pénzt – írja a Népszabadság egy kormányzati forrásra hivatkozva. A lap szerint a Földművelésügyi Minisztérium egyik cége lehet ilyen ügyben érintett, és nem a Quaestornál, hanem egy másik brókercégnél szorult be több százmillió forintja.
Néhány hónapja a Klubrádió kabaréjában egy abszurd jelenet arról szólt, hogy a kormány vidékre telepíti a minisztériumokat. A harmadik Orbán-kormány megalakulása után nem kellett sokat várni arra, hogy az új szóvivő bejelentse, egyes tárcák, tárcarészek elköltöznek Budapestről. Senki nem érti, hogy ez hogyan javítana a minisztériumi munkán, de lehet, hogy a cél nem is a javítás, hanem a rontás: a szaktárcák eljelentéktelenítése és a miniszterelnökség hatalmának földuzzasztása egy centralizált, elnöki vagy rendeletei kormányzás felé tett lépés lehet.