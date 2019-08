Nem lehet politikai kegy a lakás

A fővárosnak az lenne az egyik legfontosabb feladata, hogy megadja az itt élőknek a lakhatás biztonságát – jelentette ki Karácsony Gergely a Friedrich Ebert Alapítvány és a Megújuló Magyarországért Alapítvány lakhatással foglalkozó konferenciáján.

Az ellenzéki főpolgármester-jelölt hozzátette, kreatívan, a helyi viszonyokhoz igazodva kellene kidolgozni a kerületek terveit. Mert egész Budapestre jellemző ugyan a lakhatási válság, de városrészenként eltérő arányban van jelen a hajléktalanság, a kilakoltatások miatti fenyegetettség és az egekbe szökött ingatlanárak miatt már az alsó-középosztálynak is elérhetetlen bérleti díjak és eladási árak okozta kilátástalanság. A válság felszámolásának nem egyetlen, de fontos eleme a nem piaci áron elérhető bérlakások arányának növelése lenne – hangsúlyozta az ellenzéki politikus, aki szerint tíz év alatt el kellene érni, hogy a lakásállományon belül a mostani alig több mint négy százalékról tíz százalékra emelkedjen az önkormányzati bérlakások aránya. A jelenlegi Fidesz-vezette nagyvárosok azonban a szociális bérlakásépítés helyett az utóbbi időben inkább azt támogatták, hogy a lakásgondokkal küzdő szegény tömegek költözzenek ki a környék falvaiba – emlékeztetett Hegedüs József szociológus, közgazdász, saját értékelése szerint is szkeptikus felszólalásában. A Városkutatás Kft. ügyvezetője kijelentette, a rendszerváltás óta egyetlen politikai időszak sem volt, amikor fontosak lettek volna a saját ingatlannal nem rendelkező szegények, s a kormány mai politikája sem a szociális bérlakásszektort erősíti. Ezzel a politikával helyi szinten nehéz szembemenni, ezért a kutató nemzetközi mintákra hivatkozva azt tartaná célravezetőnek, ha az önkormányzatok lakástársaságoknak adnák át ezeket a bérleményeket, amelyek a politikai szempontok kikapcsolásával osztanák el és bővítenék a köztulajdonban lévő ingatlanállományt. Misetics Bálint olyan emberi szempontokat sorolt előadásában, amelyekkel eddig még a hazai szociológusok is ritkán foglalkoztak. A hajléktalanokat segítő A Város Mindenkié csoport alapítója nemzetközi kutatások alapján hívta fel a figyelmet arra, hogy aki fél, mert könnyen elveszítheti a biztos fedelet a feje fölül, az könnyen megbetegszik: depressziós lesz, alvászavartól szenved, öngyilkos gondolatai támadnak és a családtagjain vezeti le a feszültséget. A szociálpolitikus különösen veszélyesnek tartja, hogy ma a lakásgondokkal küzdőknek még a húsz százaléka sem kap megfelelő segítséget, a támogatások az utóbbi öt évben megfeleződtek, vagy ennél is nagyobb arányban zsugorodtak. A magántulajdonhoz jutást hitelekkel segítő, a legszegényebbeket nem támogató állami politika következménye, hogy több hullámban is tömegek költöznek ki a városok környékén található zártkertekbe. Végvári András, a Helyzet Műhely szociológusa ebben a körben végzett kutatásai alapján állítja, ma már nem az állami gondozásból jövők, a válás után egyedül maradt anyák és magányos férfiak választják ezt a megoldást, felerősödött az alsó középosztály kiáramlása, mert sokan nem mernek vagy nem akarnak sokmilliós hitelekből építkezni.