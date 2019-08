Szabad szemmel: Senki sem akarhatja, hogy Salvininek sikerüljön rátérnie az orbáni útra

Sergio Mattarella köztársasági elnök hivatalosan is megbízta az új kormány megalakításával az eddigi miniszterelnököt, Giuseppe Contét.

Az újítások kabinetjét ígérte a régi-új kormányfő. S ajtóértekezletén kifejtette, mihamarabb véget kell vetni a politikai bizonytalanságnak. Matteo Salvini, a jobboldali radikális Liga elnöke nevének említése nélkül hozzátette, a kormány nem valami ellen lép fel, hanem azért is munkálkodik, hogy az ország visszaszerezze az őt megillető helyet Európában. A gazdaság élénkítése mellett fontosnak tartja a környezetvédelmet, a megújuló energiákra való építkezést, a korrupció, illetve az adóelkerülés elleni küzdelmet. Giuseppe Conte az új kabinet listáját, illetve a kormány programját várhatóan a jövő hét elején mutatja be Mattarella elnöknek, s ha minden a tervek szerint halad, a hét közepén szavazhatnak az új kabinetről. A koalíciós partnerek, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a balközép Demokrata Párt (PD) előtt komoly tárgyalások állnak, egyelőre a kormány struktúrájáról vitáznak. Az M5S-t vezető Luigi Di Maio szerint továbbra is két miniszterelnökhelyettes legyen, az egyikre pályázna ő. A PD viszont kettő helyett egyet akar, amit a párt kapna meg. K ompromisszumos megoldásként Conte azt javasolta, hogy ne legyen egy sem. A tárcák elosztásáról is komoly viták várhatóak. A PD a belügy- és a gazdasági minisztériumot akarja. Ez azt sejteti, hogy nem marad gazdasági miniszter Giovanni Tria, akit az euróövezet is jó szakembernek tart, s akinek a demokratákkal sincs rossz kapcsolata. Az M5S és a PD, kiegészülve néhány baloldali honatyával, 355 képviselőre támaszkodhat a 630 tagú képviselőházban. A 320 tagú szenátusban pedig 178 fős lesz a kormányzó többség.

A La Repubblica csütörtöki kiadásának nagy főcíme szerint: „Bátorság, Conte, kemény lesz”. Ha most kellene fogadni arra, kitölti-e az M5S és a Demokrata Párt 2023-ig szóló mandátumát, nagy összeget nem lenne érdemes feltennünk erre. Már a kabinet megalakulását viták övezték, szinte semmiben sem értettek egyet a leendő koalíciós partnerek, különböző elképzeléseik voltak eleinte arról is, Conte maradjon-e a kormányfő, hogyan épüljön fel a kabinet. A programról való egyeztetésig el sem nagyon jutottak. Giuseppe Conte is fenntartásokkal fogadta el a kormányalakítási megbízást. „Más a nyelvezetünk, a víziónk, az értékeink” – sorolta a Di Maióval szembeni különbségeket PD-t irányító Nicola Zingaretti. Az előjelek tehát nem kedvezőek. A két pártot mégis szoros kapocs köti össze: a Salvini esetleges visszatérésétől való aggodalom, s az, hogy Itália ismét az EU szégyenpadjára kerülhet. Amint Zingaretti fogalmazott, „véget vetünk a gyűlölet, az arrogancia és az önzés időszakának”. Hozzátette, a biztonság továbbra is fontos marad, ezt azonban úgy kívánják garantálni, hogy senkit se állítsanak be bűnbaknak. Ezzel arra utalt, hogy Salvini bűnözőkként kezelte a bevándorlókat. Az új kormány létrehozása nem csak Contétól igényel bátorságot. Di Maio egyre inkább konfliktusba kerül az M5S alapítójával, ideológusával, az egykori komikus Beppe Grillóval, aki szerint szakértői kormányt kell volna létrehozni, politikusok nélkül. A PD-ből is többen kiléptek, s a balközép párt kerülhet olyan helyzetbe, amikor választania kell: elfogad-e egy olyan törvényt, amely nem felel meg ideológiájának, vagy felmondja a koalíciót. A következő időszakban kiderül, mennyire képesek kompromisszumra a rendkívül eladósodott ország jobb sorsa érdekében.

Sergio Mattarella és Giuseppe Conte Fotó: AFP