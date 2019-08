Drogügy állhat a ráckevei lövöldözés hátterében

A Blikk információi szerint mintegy 70 ember esett egymásnak péntek este a városban.

Csütörtök este mi is beszámoltunk arról, hogy lövöldözés volt Ráckevén. A rendőrség közleményében azt írta: többen is bejelentették, hogy két család között veszekedés tört ki, amely tettlegességig fajult. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-nek azt mondta, hogy 6 mentőautóval és 2 mentőhelikopterrel érkeztek a helyszínre, ahonnan kilenc embert szállítottak kórházba. Az elsődleges adatok szerint egy ember súlyos, nyolc pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.a két család lőfegyverekkel, késekkel, szúrószerszámmal esett egymásnak. A két családról annyit tudni, hogy az egyiknek vastelepe van, és hogy egy napok óta húzódó viszály miatt estek egymásnak. Úgy tudják, a lövöldözést megelőzően az egyik családból valaki drogot adott el a másik famíliának, amitől valaki, aki fogyasztott belőle, rosszul lett. Ennek megtorlásaként bántalmaztak valakit és ez robbantotta a véres konfliktust. Információik szerint mintegy 70 ember esett egymásnak. A lap a helyszínen elérte Vereckei Zoltán alpolgármestert is, aki elmondta: telefonon értesítették a történtekről és azonnal a helyszínre sietett.Tudomása szerint drogügylet áll a háttérben. A településen régóta problémát jelent a kábítószerfogyasztás, ami ellen már tett lépéseket az önkormányzat. Az alpolgármester azt is elmondta, hogy az egyik sérült, akit vasvillával szúrtak meg, komolyan megsebesült, őt Budapestre szállították.