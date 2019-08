Kelemen Hunor lesz az RMDSZ romániai államfőjelöltje

Az amerikai elnök úgy ítélte meg: nem hagyhatja el az Egyesült Államokat, mert katasztrofális méretű lehet az orkán.

Folyamatosan erősödik a Florida felé közelítő Dorian hurrikán – jelentette csütörtökön este a miami Országos Hurrikán Központ. A szakemberek előrejelzései szerint Dorian négyes erősségű hurrikánként érhet partot. Puerto Ricónak, miután a vihar végigsöpört az Amerikai Virgin-szigeteken, sikerült elkerülnie a hurrikán legnagyobb pusztításait. A vihar a szigettől elfordulva Florida keleti partvidéke felé pörög, óránként mintegy 180 kilométeres széllökésekkel. A szél a hétvégén elérheti 210-230 kilométeres óránkénti sebességet. Ron DeSantis kormányzó már szerdán több mint húsz megyére rendkívüli állapotot hirdetett ki, csütörtökön pedige rendkívüli állapotot. Csütörtökön ismét arra hívta fel honfitársai figyelmét, hogy

legalább hét napra elégséges élelmet és ivóvizet szerezzenek be, erősítsék meg házaikat és folyamatosan kövessék a szakemberek előrejelzéseit.

Az amerikai televíziók helyszíni tudósításai szerint sok boltban – Miamiban, St. Augustinban vagy Daytona Beachen – már csütörtök délután üresen tátongtak a polcok. Csütörtökön este DeSantis újabb közleményt adott ki, amelyben bejelentette: az állam felkészült a hurrikánra. Több mint 800 ezer gallon víz áll rendelkezésre és csaknem kétmillió élelmiszercsomag vár kiosztásra, további 200 ezer gallon víz pedig már úton van Florida felé. A kormányzó közölte azt is, hogy a Nemzeti Gárda 2500 tagját mozgósították, további 1500 gárdista pedig készenlétben áll. Készenlétben áll 15 mentőcsoport és egyes állami intézmények – például az országutak biztonságát felügyelő részleg, vagy a rendőrség – már szintén mozgósították a katasztrófa-elhárításhoz szükséges eszközöket és erőforrásokat. Felkészültek az idősekről és a valamilyen fogyatékkal élőkről gondoskodó intézmények is. A meteorológusok előrejelzései szerint a négyes erősségű hurrikán különösen veszélyes és pusztító lesz. Már péntektől heves esőzések, a szokottnál magasabb dagály és áradások várhatók. Csütörtöktől legalább jövő keddig zárva tartanak az állam déli partvidékén az iskolák, köztük egyetemek is. Megkezdődött – és péntekig be kell fejeződnie – több egyetem kampuszának kiürítése, azokat a diákokat, akik nem tudnak hazautazni, menedékszállásokon helyezik el. Csütörtökön már javában tartott a tampai légibázis evakuálása is. Az Egyesült Államok légierejének közleménye szerint Tampából Kansasbe szállítják a repülőgépeket és a támaszpont fontos felszereléseit. A haditengerészet is kiürítette a Jacksonville városában lévő bázisát.

Trump lemondta varsói látogatását

Csütörtök este a lengyel államfő kabinetfőnöke közölte: az amerikai elnök telefonon arról tájékoztatta Andrzej Duda lengyel államfőt, hogy a Floridát fenyegető hurrikán miatt lemondja a második világháború kitörésének 80. évfordulójához kötődő varsói látogatását. A látogatást a legközelebbi hónapokra halasztották el – tette hozzá Krzysztof Szczerski.



„Trump elnök úgy ítélte meg, hogy nem hagyhatja el az Egyesült Államokat, mert az orkán, amely a hétvégén a déli államokat érheti, katasztrofális méretű lehet” – számolt be Szczerski.

Donald Trump a washingtoni Fehér Ház Rózsakertjében is bejelentette, hogy elhalasztja lengyelországi látogatását. Mint mondta: számára „nagyon fontos”, hogy Washingtonban tartózkodjék az előrejelzések szerint a hét végén partot érő hurrikán idején.



„Elsődleges számunkra az amerikai emberek biztonsága” – fogalmazott.

A PAP lengyel hírügynökség szerint Trumpot a varsói megemlékezéseken Mike Pence alelnök helyettesíti. Trump vasárnap beszédet mondott volna a varsói nemzetközi megemlékezéseken, hétfői programjában pedig kétoldalú tárgyalások szerepeltek a lengyel politikai vezetőkkel.