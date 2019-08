Orbán nem pártelnökként, kormányfőként kampányol

Már csak a VII. kerületben megosztottak az ellenzéki indulók, de ott nagyon, egyelőre nem is látszik, miként oldható fel a mind feszültebb helyzet.

Megnyerte az „ajánlás-versenyt” Karácsony Gergely, ugyanis az ellenzék főpolgármester-jelöltje több mint tizenhatezer szignót adott le péntek délelőtt a Városházán, a kormánypárti Tarlós István tizenkétezer aláírásával szemben. A jelenleg is regnáló városvezető ugyanakkor már hétfőn letudta ezt a feladatot, a választási bizottság pedig már nyilvántartásba is vette október 13-i önkormányzati választásra. Molnár Zsolt, az MSZP fővárosi elnöke – aki a momentumos Kerpel-Fronius Gáborral, a párbeszédes Béres Andrással, a DK-s Gy. Németh Erzsébettel és az LMP-s Heltai Lászlóval adta le Karácsony ajánlásait – közölte: nemcsak a főpolgármester-aspiránsnak vannak meg a szükséges aláírások, hanem az összes budapesti, ellenzéki polgármester-jelöltnek, valamint az egyéni körzetekben indulóknak is.

Miközben az ellenzék is könnyedén abszolválta a szignó-gyűjtést, van, amit beárnyékolja a részsikert. Gyakorlatilag már csak egyetlen kerületben, Erzsébetvárosban megosztottak az ellenzéki indulók, de ott nagyon, egyelőre nem is látszik, miként oldható fel a mind feszültebb helyzet. A VII. kerületben április 6-án bejelentették, hogy a közös jelölt Niedermüller Péter, a DK leköszönő uniós politikusa lesz. Niedermüller mögött csaknem teljes, ötpárti összefogás formálódott, a DK-s politikust csak a Jobbik nem favorizálta. Az érzés ugyanakkor kölcsönös volt, lapunknak adott korábbi interjújában Niedermüller erről azt mondta: „A hetedik kerületben – ahol a gettó állt, most működnek zsidó szervezetek és zsinagógák – nem lehet olyan párt képviselőivel szövetkezni, akiknek olyan a múltja, mint a Jobbiké.” Augusztus elején vett fordulatot Erzsébetváros ügye, amikor Hunvald György, az MSZP-ből kilépett politikus bejelentette: megméretteti magát polgármester-jelöltként. (A helyzetet tovább bonyolította, hogy nem sokkal ezután az LMP-ből távozó Moldován László is jelezte, hogy indulni fog októberben.) Csütörtökön derült ki, hogy az MSZP, a DK, Niedermüller Péter és Karácsony Gergely közös levélben kérlelte Hunvaldot, hogy ne induljon a közös polgármester-jelölttel szemben. Cserében pedig elindulhat egy egyéni körzetben úgy, hogy az ellenzék nem indít ellene senkit.

Hunvald rövidre zárta a kérdést, lapunk írta meg először, hogy csütörtök késő este elutasította az ajánlatot és egyértelművé tette indulását. – Ezzel vége annak, hogy a VII. kerületben bármilyen megegyezésre jussunk, innentől ennek megfelelően folytatjuk a kampányt – reagált Hunvald válaszára lapunknak Niedermüller Péter. Akkor sem lett volna egyébként egyszerűbb a képlet, ha az egykori MSZP-s politikus elfogadja az ajánlatot. Kanász-Nagy Máté, az LMP ügyvezetője a Népszavának például azt mondta, „elképesztő, hogy Hunvald a rendőrségi ügyei után bármilyen szerepre tör.” Ha nem lép vissza – folytatta Kanász-Nagy –, akkor a választók fognak róla ítéletet mondani. – Úgy látszik, kell neki egy végső vereség, hogy visszavonuljon – jelezte az LMP-s politikus. Egy név nélkül nyilatkozó momentumos még egyértelműbben fogalmazott. – Nem értem Karácsonyék levelét, az egymásra indulás is jobb, mint hagyni, hogy Hunvald zsaroljon – mondta. Forrásunk úgy látja, hogy Hunvald akár kaphat egy jelenleg MSZP-s körzetet, de „mi nem adjuk neki sem a logónkat, sem semmit.” Úgy tudjuk, a szocialisták és Karácsony még mindig nem adta fel, próbálják visszalépésre bírni Hunvaldot, azt remélik, hogy ha nem is azonnal, de október 13-a előtt megegyeznek a korábbi polgármesterrel.