Két ünnepség Fejtő Ferenc emlékére

103 új testkamerát használhatnak a Máv-Start jegyellenőrei, a társaság arra számít, az eszköz elrettenti az utasokat attól, hogy az alkalmazottaikra támadjanak. Ez nem ritka, tavaly 123 esetben, idén augusztus végéig pedig 48 esetben ért jegyvizsgálókat inzultus, ebből 32 tettlegességig (ütés, lökés, karmolás, rúgás) fajult, egy pedig nyolc napon túli sérüléssel járt. A legtöbb testkamerát a ceglédi, a váci és az esztergomi vonalon használják majd, ezeken éri a legtöbb inzultus az ellenőröket, de az eszköz viselése nem lesz kötelező számukra.

A MÁV-Start Zrt. pénteki sajtótájékoztatóján bemutatott kamerák korábbi típusait már március vége óta használják a Mátészalkát érintő vonalakon, az eddigi tapasztalatok szerint jelentős a visszatartó erejük, az utasok jóval együttműködőbbé válnak a láttukra. A bűnüldözésben is használatos eszközök akár 8 órán át is működnek egyhuzamban, akár éjszakai körülmények között is képesek felvételt készíteni. A full HD minőségű felvétel egyetlen gombnyomással indítható, ekkortól az elindítást megelőző 20 másodperc videóanyagát is rögzíti, és 5 megapixeles fotó készítésére is alkalmas. A rendszer a háttérinformatikával együtt 49 millió forintba került: a vasúttársaság 12 telephelyén létesítenek egy-egy állomást, ahol a vasutasok feltölthetik a kamerák akkumulátorát és letölthetik a rögzített adatokat, amelyek ezt követően a 16. napon automatikusan törlődnek. Hangot a jelenlegi törvényi szabályozás szerint nem rögzíthetnek.