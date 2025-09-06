Azt gondolom, hogy ma a mi dolgunk az, hogy legyünk büszkék arra, hogy ismerhettük és tanulhattunk tőle, mint az elmúlt század egyik legnagyobb formátumú magyar személyiségétől. Fejtő Ferenc neve örökre bevésődött a nagy magyarok panteonjának márványfalába.
Fejtő Ferenc mást látott a liberalizmusban, mint a baloldal mai, antiliberális irányzatai. Tudniillik nem elsősorban a gazdasági kérdések foglalkoztatták, nem bocsátkozott bele tehát részletesen a piac feltétlen vagy korlátozott szabadságának vitájába, pláne nem a neoliberalizmus politikájába, ami valóban ellentmond a baloldal társadalmi törekvéseinek. Számára a liberalizmus elsősorban közjogi, emberjogi, kulturális kérdés, a jogállamiság és a pluralizmus, az állampolgári szabadság, a tolerancia záloga.
Mondhatjuk, Fejtő Ferenc az emberi kor legvégső határáig élt. Átélt a XX. századból kilenc évtizedet és a következő évezredből is nyolc évet. S ami fontosabb a számoknál, a pátriárka életkor önmagában vett bűvöleténél, hogy mindvégig tiszta volt a feje, kapcsolatát saját korával, korunkkal egy pillanatig nem vesztette el. Lételeme volt a tájékozódás. Érteni akarta és értette is, mi történik körülöttünk.
A ChatGPT azt is írja, hogy a Népszava az egyik vezető baloldali napilap. Ő még nem tudja, hogy egyedül maradtunk.
Szenvedett el súlyos vereségeket, élt át válságokat, de másfél évszázados története során még soha nem volt a maihoz hasonlatos helyzetben a magyar baloldal. Politikai pártjai romokban, tömegeinek nagy része elpártolt, hitehagyott vagy tehetetlenül szemléli a fejleményeket.
A francia-magyar történész, kritikus, Széchenyi-díjas író, baloldali publicista születésének 114. évfordulójára emlékeztek tisztelői, barátai és Népszava szerkesztősége. Videó!
Az elismerést a Népszava minden évben annak a munkatársának ítéli oda, aki lapunk tiszteletbeli főszerkesztőjének szellemiségéhez leginkább méltón végezte a munkáját.
112 évvel ezelőtt, augusztus 31-én született Fejtő Ferenc történész, író, a Népszava tiszteletbeli főszerkesztője.
A marxizmust tanulmányozták, elemezték az egyetemen egy vitakörben, de mivel nem jelentették be a rendőrségen, a Horthy-rendszerben illegálisnak minősítették a tevékenységüket és röplapozás miatt börtön várt rájuk! Fejtő Ferenc 22 évesen 11 hónapot raboskodott a Markó utcában.
Fejtő Ferenc születésének 110. évfordulója alkalmából tartott megemlékezést a Népszava szerkesztősége péntek délelőtt a budapesti Szent István parkban, a kiváló újságíró és politológus – és nem utolsó sorban a Népszava örökös tiszteletbeli főszerkesztője – mellszobránál.
Fejtő akkor is felelősséget érzett Magyarország iránt, ha bírálta. Ideje összeállítani egy teljes – legalább digitális – magyar és nemzetközi bibliográfiát az írásairól.
Egy ilyen tanácskozást manapság aligha lehetett volna megrendezni akadémiai körökben.
Bemutatták Bartus Tamás és Soós Eszter Petronella "A mégiscsak szociáldemokrata – Fejtő Ferenc" című kötetét, amelyben a 108 éve született történész-publicista pályafutásának eddig kevésbé ismert időszakaira koncentrálva mutatják be elsősorban a szerző késői publicisztikai és politikai tevékenységét. Fejtő a Népszavának munkatársa, a Szép Szónak – József Attilával és Ignotus Pállal együtt – az alapítója volt.
Szombaton adta át a Népszava a 2016-os Fejtő-díjat, amit idén Rónay László József Attila-díjas irodalomtörténésznek, írónak ítéltek oda. Az elismerést a díjazott fia, Rónay Tamás vette át, aki írásaival szintén évek óta gazdagítja lapunkat. A Népszavánál 45 éve dolgozó Tóth Jenőnek egy Pápai Gábor által rajzolt karikatúrával kedveskedtünk, amit Németh Péter főszerkesztő adott át. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK FOTÓK: MOLNÁR ÁDÁM, NÉPSZAVA
Azzal vagyunk méltó utódjai Fejtő Ferencnek és Andrassew Ivánnak, ha a mozgót, az élőt őrizzük meg és idézzük emléknek - mondta Hiller István szerda este a fővárosi Szent István parkban, Fejtő Ferenc szobránál. Az MSZP választmányi elnöke azokhoz szólt így, akik közösen emlékeztek a Népszava tiszteletbeli főszerkesztőjére születésének 107. évfordulóján. Az idei koszorúzáson egyúttal az összegyűltek felavatták a "Papadot", az Andrassew Iván emléktáblájával ellátott padot is. A képre kattintva galéria nyílik!
Fejtő Ferenc hagyatékát ajánlotta az érdeklődök figyelmébe a baloldali hagyományokról szóló csütörtök esti beszélgetésen Soós Eszter Petronella.