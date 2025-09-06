Széchenyi Ágnes: „Igénymilliomos és zsebproletár” (Fejtő Ferenc aktualitása)

Mondhatjuk, Fejtő Ferenc az emberi kor legvégső határáig élt. Átélt a XX. századból kilenc évtizedet és a következő évezredből is nyolc évet. S ami fontosabb a számoknál, a pátriárka életkor önmagában vett bűvöleténél, hogy mindvégig tiszta volt a feje, kapcsolatát saját korával, korunkkal egy pillanatig nem vesztette el. Lételeme volt a tájékozódás. Érteni akarta és értette is, mi történik körülöttünk.