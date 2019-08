Lefényképezték a kampányoló Matolcsy Gyöngyit, erre megtámadták őket

A jegybankelnök volt felesége annyit mondott, "gyertek!", és az öt verőember már ütötte is az LMP frakcióalkalmazottját. Az volt a bűne, hogy nem törölte a képet.

Balatonakarattyai nyaralásán vette észre Nuszbaum Tibor, az LMP frakcióalkalmazottja, hogy a polgármester, Matolcsy Gyöngyi - Matolcsy György jegybankelnök volt felesége - marcipánokat osztogatva kampányol, írja az Azonnali.hu

Nuszbaum a telefonjával lefotózta a standot a marcipánokkal, mire Matolcsy Gyöngyi felszólította, hogy törölje a fotót. Ő erre nem volt hajlandó.

Matolcsy kifogása az volt a fotózással kapcsolatban, hogy szerinte azon az ajánlóíven szereplő adatok is látszódhatnak. Nuszbaum azt mondta: nagyjából egy méterről fotózott, így szerinte ezek nem látszottak a képen. Miután visszautasította, hogy törölje a képet, Nuszbaum elmondása szerint

Matolcsy "gyertek!" felszólítására előkerült öt verőember.

Mind az LMP-s, mind a vele lévő ismerőse telefonját el akarták venni. Nuszbaum eközben "hátulról akkorát kapott a füle tövére, hogy azóta is fáj az állkapcsa". Barátját leteperték és a hátára térdeltek, az ő telefonját sikerült is megszerezniük. A "gorillák" - akikről nem világos, aktivisták voltak-e, vagy más alkalmazottak esetleg - ezután rendőrt is hívtak, majd a hatóság kiérkező embereinek állítólag azt mondtákj, önként adta oda mobilját.



Az ominózus fotó az eseménysor végére törlésre került. A rendőrség tanácsára Nuszbaumék orvoshoz indultak látleletért, tervük szerint feljelentést is tesznek. A helyszínen a rendőrök egyébként csak jegyzőkönyvet vettek fel a tanácsadáson kívül.