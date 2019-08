Ugyan semmi szükség rá, de újra meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet

A posztot aláírók arra nem tértek ki, hogy tisztázódtak-e a főorvos fölmondását kiváltó haláleset körülményei.

Nem bírják a kibeszélést a zalai kórház hátramaradt szívsebészei – ez a legfőbb tanulsága annak a Facebook bejegyzésnek, amit főnökük, Alotti Nasri távozás után tettek közzé.a főorvos egy betege halála miatt került konfliktusba a kollégáival, illetve a kórház vezetőivel. Úgy értékelte, hogy a számára szükséges műtétet nem hajtották végre, ám ennek okára kielégítő magyarázatot nem kapott. Az ügyben belső vizsgálat sem indult. Minderről abból a felmondó levélből értesülhetett a nagyközönség is, amit valaki a Facebookon tett hozzáférhetővé. Erre az ott maradt kollégák és a frissen kinevezett osztályvezető a kórház közösségi oldalán reagáltak.„az összes szívsebész egy emberként ítéli el az osztály élén történt személyi változás mögött meghúzódó háttérvonatkozások bármilyen kiteregetését a széles nyilvánosság előtt. … annyira speciális miliőben dolgozunk, hogy a szakmánkon kívüli emberek, betegek, vagy a társterületeken dolgozó orvoskollégák, vagy akár városunk, hazánk lakossága egyszerűen nem láthatja át a bonyolult szakmai, rangbeli, sokszor (sajnos) feudális viszonyokat. Ezt minden szívsebész tudja, és a betegek bizalmának megőrzése érdekében mindegyikünknek van annyi belátása, hogy semmilyen személyes konfliktust nem tár a sajtó elé. Akár igaza van, akár nem.” Hozzátették: „rendkívül nagy megkönnyebbülés számunkra a változás, szakmai tervekkel felvértezve, hatalmas lelkesedéssel, és fegyelemmel várjuk a jövőt, melyet mi alakíthatunk, most már tényleg a betegek javára.” – írta Dr. Rashed Aref Ph.D. osztályvezető főorvos, Dr. Fülöp János szakorvos, Dr. Vígh András főorvos, Dr. Tóth Roland Ph.D., szakorvosjelölt és Dr. Watti Rézan szakorvosjelölt, akik József Attila „Tudod, hogy nincs bocsánat” c. versével zárták levelüket. A posztban az aláírók egyetlen szóval sem említik tisztázódtak-e Alotti Nasri távozását kiváltó haláleset körülményei.