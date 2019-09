Ámokfutás Texasban, öt embert agyonlőttek (videó)

6 milliárd köbméter amerikai cseppfolyós gázról született megállapodás Varsóban, ahol elnökként első külföldi útján járt Volodimir Zelenszkij.

Lengyelország 2021-ben 6 milliárd köbméter gázt szállíthat Ukrajnának - közölte Piotr Naimski, a lengyel kormány energiaügyi megbízottja szombaton Varsóban, a lengyel-amerikai-ukrán gázszállítási együttműködésről szóló nyilatkozat aláírása alkalmából tartott sajtóértekezleten.



Naimski hozzátette, a jelenlegi szállítási kapacitás még csak 1,5 milliárd köbméter. Az Ukrajnának szánt gázszállítások növelését a 2015-ben a Swinoujscie lengyel balti-tengeri város mellett üzembe helyezett, cseppfolyós gázt (LNG) fogadó kikötő bővítése, valamint a Baltic Pipe nevű, a norvég gázt Dániából Lengyelországba szállító vezeték befejezése teszi lehetővé. Az új swinoujsciei gázterminál építése a tervek szerint 2023-ban fejeződik be, a Baltic Pipe gázvezeték 2022-re épül meg.

A beruházások szükségességéről a sajtóértekezleten Rick Perry amerikai energiaügyi miniszter beszélt. "Segítjük Lengyelországot az orosz gázfüggőség legyőzésében, és támogatjuk ambícióit, hogy természetes földgázszállítási, az LNG-t a szomszéd országokba továbbító központtá váljon" - húzta alá.



Olekszandr Daniljuk, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára a sajtóértekezleten az orosz gázszállításoktól való függetlenedés, a szállítások diverzifikációjának szükségességéről beszélt. "Néhány éve nem veszünk gázt az (orosz) Gazpromtól, a következő lépés a főleg az Egyesült Államokból származó LNG-hez való hozzáférés" - mondta. Közlése szerint megvitatták a lengyel és amerikai partnerekkel a német-orosz beruházásként a Balti-tenger alatt épülő Északi Áramlat-2 gázvezeték ügyét is. "Ezt fenyegetésnek tekintjük a térségbeli biztonság szempontjából" - hangsúlyozta Daniljuk.

A PGNiG lengyel állami gázvállalat csütörtökön már kötött egy, még az idén teljesítendő szerződést az amerikai LNG továbbszállítására az ERU Trade ukrán gázvállalattal. A szállítmányok a 2019-2020-as téli időszakban növelnék Ukrajna energiabiztonságát. Az ERU Trade nyilatkozata szerint nem feltétlenül Ukrajna lesz a végállomás, a gázt térségbeli országokba, köztük Magyarországra is szállíthatják.

Az ukrán és az amerikai küldöttség Varsóban szombaton kétoldalú tárgyalásokat is folytatott.

Duda: helyre kell állítani Ukrajna területi egységét

Helyre kell állítani Ukrajna 2014 előtti területi egységét, és Kijev a szuverenitás ügyében teljes mértékben számíthat Varsó támogatására - jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök szombaton az ukrán hivatali kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel közösen tartott varsói sajtóértekezleten. "Nevezzük nevükön a dolgokat, ukrán területek ma megszállás alatt vannak" - fogalmazott Duda, utalva arra, hogy Oroszország elcsatolta a Krímet. Közlése szerint Zelenszkij arról tájékoztatta őt, hogy a napokban Vlagyimir Putyin orosz elnökkel orosz-ukrán fogolycseréről egyeztetett.



Zelenszkij köszönetet mondott azért, hogy Lengyelország a nehéz időkben kiáll Ukrajna és a nemzetközi jog mellett. A német-orosz Északi Áramlat-2 gázvezetékről szólva Zelenszkij úgy vélekedett, hogy az elfogadhatatlan, és fenyegetést jelent egész Európára. A felek síkraszálltak az energiaellátás forrásainak diverzifikációja és a lengyel-amerikai-ukrán hármas energetikai együttműködés mellett. Ukrajna aktív résztvevője szeretne lenni különféle formátumoknak, például a (Balti-, Földközi- és Fekete-tenger között elterülő kelet-közép-európai országokat felölelő) Három Tenger Kezdeményezésnek. Emellett fontosnak nevezte a Balti-tengertől az Égei-tengerig épülő, Lengyelországon és Magyarországon is áthaladó Via Carpatia közlekedési folyosót, amelyhez ukrajnai közúti fejlesztések is kapcsolódnak.



Zelenszkij elnöki minőségében először tesz hivatalos látogatást Lengyelországban, és ez egyben első külföldi útja megválasztása után, aminek Varsóban nagy jelentőséget tulajdonítanak.