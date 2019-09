Botrány a nemzeti tanévnyitón

Beugratós kérdéssel próbálták csőbe húzni a belügyminisztert – jelentjük, nem sikerült.

arról viszont nem hallottunk, hogy a belügyi tárca belső vizsgálatot indított volna a történtek miatt. „Milyen eredménnyel zárult az ORFK korrupció gyanúját felvető szoftverbeszerzése ügyében elrendelt belső vizsgálat?” - ezzel a címmel küldött levelet Pintér Sándornak a Jobbik elnöke. Schneider Tamás kérdése furcsának tűnt, ha nem is valóságtól elrugaszkodónak: köztudott, a rendőrség olyan szinten érintett a Microsoft-botrányban, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet, az U.S. Securities and Exchange Commission - SEC jelentésében név szerint, példaként említette az ORFK 2014-2015 között gyanúsnak tartott szoftver licencszerződéseit. Ismert, hogy a beszerzési ügyben nem a rendőrség, hanem kizárólagos hatáskörrel az ügyészség folytat nyomozást

Sablonnal válaszolt, de nem a kérdésre

Ha volt vagy van is ilyen vizsgálat, arról Pintér Sándor a jelek szerint nem szeretne beszélni: Sneidernek küldött válaszában ugyanis szóról szóra megismételte Fónagy János államtitkár korábbi, témában adott nyilatkozatát . „Az amerikai hatóságok Microsoft elleni eljárásában a magyar kormánynak, és a magyar parlamentnek nincs sem hatásköre, sem bővebb információja, ilyen információkat senki sem közölt. A magyar kormány a Microsoft-szoftvereket is szabályos közbeszerzési eljáráson, versenyeztetés keretében szerzi be" - írta Pintér , a lényeget figyelmen kívül hagyva.

Beugratták volna. Nem ugrott

Az ügy kapcsán megkerestük Sneider Tamást, hogy kiderüljön, milyen vizsgálatról van szó. Valójában ez egy beugrató kérdés volt, a reakcióra voltunk kíváncsiak – ismerte el a Népszavának a Jobbik vezetője. Sneider azonban a sablonválaszt is sokatmondónak érzi, hiszen kiderül belőle, hogy Pintér Sándor csak ennyire tartja fontosnak az esetet és a rendőrség tisztázását. Lapunk mindenesetre közérdekű adatigénylésben fordult a Belügyminisztérium sajtóosztályához, és mi is rákérdeztünk a belügyi vizsgálatra, annak esetleges eredményeire.

Az ügyészség is tarthatna belső ellenőrzést