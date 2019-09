Elszabadult az erőszak Hongkongban

A tiltakozók benzines palackokat dobáltak és gyújtogattak, a rendőrök pedig válogatás nélkül ütlegeltek mindenkit a szombati tüntetéseken.

Mind erőszakosabbá válnak a demokratikus berendezkedést a pekingi hatalom nyomulásától féltő Hongkongban csaknem három hónappal ezelőtt kezdődött utcai megmozdulások. Szombaton a hatóságok tilalmával dacolva arról emlékeztek meg, hogy a kínai törvényhozás állandó bizottsága 2014. augusztus 31-én fogadta el a hongkongi választási rendszerről szóló jogszabályt. A Civil Emberi Jogi Front a rendőrségi tilalom nyomán lefújta a tervezett felvonulást, de ezt sokan figyelmen kívül hagyták, és több helyen fizikai összetűzésbe torkollt a tiltakozás. A szóban forgó, öt évvel ezelőtt meghozott jogszabály értelmében a hongkongi lakosok közvetlenül megválaszthatják vezetőjüket, de az indulók személyére az úgynevezett jelölő bizottságnak kell rábólintania. Ez az előírás a demokráciavédők soraiban felháborodást váltott ki, ami azon az őszön a 79 napon át tartó, „Occupy Central”-ként emlegetett tiltakozássorozathoz vezetett: a demonstrálók folyamatosan megbénították a közlekedést Hongkong üzleti negyedében. Az idén júniusban kezdődött tüntetéshullámnak a kiadatás rendjét szabályozó törvénymódosítási tervezet volt a kiváltó oka, amelynek alapján Hongkong elveszítené biztonságos menedékhely jellegét azok számára, akik politikai okokból menekülnek a városba Kína más részeiből. A tiltakozások hatására a tervezet elfogadását ideiglenesen levették a napirendről, de véglegesen nem vonták vissza. A brit fennhatóság alól Kínához 1997-ben visszakerült Hongkongban az „egy ország, két rendszer” elve érvényesül, vagyis a jelenleg 7,4 millió lakosú város bizonyos mértékű autonómiát élvez: a kommunista kínai fennhatóság árnyékában is mindmáig megőrizhette alapvetően demokratikus politikai berendezkedését és a kapitalista gazdasági rendszert. Lam Csük-ting demokrata párti képviselő nyilatkozata szerint a hongkongiak nem hagynak fel a demokrácia és a szabadság megvédését célzó küzdelmükkel annak ellenére sem, hogy a minap -nyilvánvalóan megfélemlítő célzattal - ismert ellenzéki aktivistákat és törvényhozókat vettek őrizetbe. A tiltakozók most már nem csupán a kiadatási tervezet végleges visszavonását követelik, hanem azt is, hogy vizsgálják ki a rendőrség által elkövetett erőszakos cselekményeket, valamint hogy tartsanak teljesen szabad választásokat. Szombaton a különböző tiltakozó megmozdulásokon összességében sok ezren vettek részt, de pontosabb számot nem lehet mondani. Mintegy ezren, hogy megkerüljék a felvonulási tilalmat, és vallási rendezvényként állítsák be az emberek utcára szólítását, az „ima a bűnösökért” jelszó jegyében az egyik metodista templomnál gyűltek össze, és egyházi énekeket zengtek, de időnként demokráciát követelő jelszavakat is skandáltak. A nem engedélyezett utcai demonstráció más résztvevői – zömmel fekete inges fiatalok, akik közül sokan sisakot, illetve gázálarcot viseltek – a város számos pontján benzines palackokat dobáltak középületekre, és gyújtogattak az utcákon. Az ellenük kivezényelt rendőrök botokkal és könnygázránátokkal támadtak, illetve paprikasprayt szórtak rájuk. Az egyik kormányzati épületnél vízágyúval oszlatták a tömeget. A vízbe kék festéket kevertek, hogy az érintett tiltakozókat könnyebb legyen azonosítani. Számos újságírót is „kékre festettek” ily módon a rendőrök. Egyes utcai barikádoknál, amelyeket a megmozdulások résztvevői fel is gyújtottak, a tűzoltóknak utat vágó rendőrök több tiltakozót őrizetbe vettek. A Victoria park közelében két rendőr, akiket közrefogtak a tiltakozók, figyelmeztető lövést adott le. Ez volt a második eset, hogy lövések dördültek a hongkongi demonstrációkon, az első ilyen incidens az előző hétvégén volt. A TVB helyi csatorna által készített – és a közösségi médiában széles körben terjesztett – videófelvétel tanúsága szerint a rendőrök a Prince Edward metróállomás aluljárójában válogatás nélkül ütlegelték az ott tartózkodókat, és a felvétel alapján nem lehetett megállapítan, mindenki demonstráló volt-e, vagy egyszerű utasok is bajba kerültek. Az egyik metrókocsi nyitott ajtaján keresztül is paprikasprayt fújtak a bent lévőkre. A rendőrség azt közölte, hogy olyan vandálokat kellett őrizetbe venni, akik előzőleg megrongáltak egy ügyfélszolgálati központot és több jegyárusító automatát. A hongkongi tiltakozó megmozdulások vasárnap is folytatódtak: demokráciapárti aktivisták körülvették a város repülőterét és akadályozták az utasok bejutását a légikikötőbe. A repülőtérre vezető vasúti forgalmat leállították, és több buszjáratot is felfüggesztettek.