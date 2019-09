Iszonyatos erővel tombol Dorian, ez a bolygó legnagyobb hurrikánja

Széllökéseinek sebessége elérheti a 350 kilométer/órát is. A Bahamáknál jár, de Florida partjain is árhullámoktól tartanak.

Tovább erősödött az egyébként is elképesztő energiájú Dorian hurrikán: vasárnapra elérte a maximális, ötös szintet – írja honlapján CNN . Az amerikai csatorna közlése szerint a hurrikán szélsebessége megközelítette 280 kilométer/ órát, a hazai MET Hír Facebook oldal ugyanakkor

már 290 kilométer/órás száguldásról, és óránként 350 kilométeres sebességű széllökésekről ír, „a legfrissebb jelentésekre" hivatkozva.

A CNN szerint jelenleg ez az ismert legerősebb hurrikán a bolygón, pusztító ereje csak az 1992-ben tomboló Andrew-éhoz mérhető. Hétfőn elérheti a Bahamákat, és akár egy napon keresztül tombolhat a szigetcsoport felett, a veszélyeztetett régiókból már pénteken evakuálták a lakosságot. Az MTI idézi Hubert Minnist, a Bahamák miniszterelnökét, aki arról beszélt, hogy a viharzónában maradók az életükkel játszanak. A szélsebesség ugyan még változtat, ám a tomboló szupervihar fenyegeti Florida keleti partvonalát is – valószínűleg nem sújt le teljes erejével a part menti városokra, de az általa keltett viharos szél 48 órán belül akár szökőárat is okozhat az érintett területeken. Az amerikai Nemzeti Hurrikán Központ folyamatosan ellenőrzi az elöntéssel leginkább veszélyeztetett partszakaszt. Már most tudható, hogy legalább nyolc megyében (Brevard, Martin, Osceola, Palm Beach, Glade, Hendrey, Volusia és Indian River területén) evakuálni kell a lakosok egy részét – valahol ez önkéntes alapon, más megyékben hatósági eljárás keretében zajlik. Floridában péntek reggel óta az állam egész területén rendkívüli állapot van érvényben, és Ron DeSantis kormányzó kérése után Donald Trump elnök is rendkívüli állapotot hirdetett ki, ami azt jelenti, hogy a déli állam külön szövetségi segítségre is igényt tarthat.