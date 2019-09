Kétszeresen is anya lett Meng Meng, a berlini óriáspanda (videó)

A műanyagok előállításához használt vegyszer, a biszfenol A-, azaz BPA beszivároghat a vízbe. Az meg nem jó.

A legtöbben gondolkodás többször is újratöltik az egyszer használatos műanyag palackjukat. Ez azonban több kárt is okozhat a szervezetnek, mert a műanyagok előállításához használt vegyszer, a biszfenol A-, azaz BPA beszivároghat a vízbe, és felgyorsítja a veszélyes baktériumok növekedését a palack repedéseiben. Ez az egyik oka annak, hogy a szívószál használatát is jobb kerülni – írta a Yahoo News alapján a Humusz