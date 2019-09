Rejtélyes járvány van kialakulóban

Furcsa betegséghullámra figyelmeztetnek az orvosok az Egyesült Államokban, New York államban mostanáig 215 tinédzser, huszonéves korú beteg került kórházba súlyos légúti tünetekkel. A szédüléssel, légszomjjal, napokig tartó lázzal, hányással járó tüdőbetegség miatt több esetben is életveszélyes állapotba kerültek fiatalok, voltak, akiket hetekre lélegeztetőgépre kellett kötni – írja a New York Times alapján az Index . Ami közös a járványszerű jegyeket mutató megbetegedésekben, hogy mindannyian e-cigarettát használtak, sok esetben folyékony marihuánával. A kezelésüket nem könnyíti, hogy ez utóbbit illetően a többség titkolózik, nem szívesen beszél a könnyűdrog-fogyasztási szokásairól. Elképzelhető, hogy valamiféle mérgező anyag került valamelyik e-cigaretta töltőfolyadékába, vagy az újrahasznosított fiolák szennyeződtek valamivel, esetleg bizonyos fogyasztói szokások vezetnek a betegséghez. Az egyre szaporodó esetek nagyban fölerősítik az e-cigaretták káros hatásai miatti aggodalmakat. Korábban azt tartották, hogy az e-cigaretták kevésbé ártalmasak, mint a hagyományos dohányipari termékek, de az utóbbi időben egyre több az olyan szakértői, orvosi vélekedés, ami szerint használatuk ugyanúgy nikotinfüggőséghez vezet és különféle egészségügyi kockázatokkal – leggyakrabban krónikus tüdőgyulladással, tüdővizenyővel – jár, ráadásul a fiatalok körében egyre divatosabb és elterjedtebb az elektromos úton elpárologtatott olajok gőzének belégzése, letüdőzése.