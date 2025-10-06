Noha a hagyományos dohányzás globálisan visszaszorulóban van, a nikotinfüggőség továbbra is valós veszélyt jelent a WHO szerint.
A sofőr azt állította, nem tudta, mit szállít, ugyanakkor rakományának eredetét sem tudta igazolni.
Hétszer kevesebb sikeres próbálkozással járt száz leszokni szándékozó esetében, mint más gyógyszerészeti segédeszközök.
A fertőzés súlyos lefolyásától tartva kevesebb lett az e-cigarettázók száma is, ugyanakkor voltak, akik „idegből” még többször gyújtottak rá.
A „Ne gyújts rá!”-világnap alkalmat ad kipróbálni, milyen az élet nikotin nélkül.
Az E-vitamin-acetátot egyre inkább hozzáadták adalékanyagként a THC-tartalmú e-cigaretta töltőanyaghoz június óta, amikor megjelentek a megbetegedések.
Az „inhalálása" már rövid idő alatt is gyulladást okozhat a sejtekben a nem-dohányzóknál is.
Negyven egérből kilencnél alakult ki a betegség, 23 állat húgyhólyagján találtak olyan genetikai változást, amely rendellenes szövetburjánzáshoz vezethet - derült ki egy amerikai kutatásból.
„A sérülések ugyanúgy néznek ki, mintha az I. világháborúban használt mustárgázzal érintkeztek volna a páciensek” – fogalmazott a szakember.
Első amerikai államként betiltotta az aromákkal ízesített elektromos cigarettákat Michigan. A natúr e-cigaretták továbbra is engedélyezettek maradnak.
A súlyos légúti panaszokkal kórházba került mintegy 50 ember megbetegedését az orvosok szerint e-cigarettázás okozhatta.
A világszervezet arra hívta fel a kormányok figyelmét, hogy ne bízzanak a dohányvállalatok állításaiban.
Az agy működéséhez szükséges őssejteket károsíthatja az elektromos cigaretta – derült ki a Riverside székhelyű Kaliforniai Egyetem tanulmányából. Ez különösen a fiatalok és a várandós nők esetében jelent nagy veszélyt.
San Francisco az első amerikai város, ahol nem lehet többet elektromos cigarettát árulni - jelentette kedden este az amerikai közszolgálati rádió (NPR).
Évente mintegy nyolcezer ember hal bele a dohányzásba Izraelben, megközelítőleg naponta 22-en halnak meg a dohányzás miatt fellépő betegségekben - derült ki az Izraeli Rákszövetség (ICA) jelentéséből.
Károsíthatják a szívet az e-cigaretták – derítették ki a Stanford Egyetem szív- és érrendszeri intézetének kutatói.
Az e-cigarettázásnak súlyosabb egészségügyi következményei lehetnek, mint az korábban gondolták - állítják amerikai kutatók, akik szerint az e-cigarettázás rákkal kapcsolatba hozható genetikai változásokat indíthat el.
Másfél millióval több amerikai fiatal szívott e-cigarettát 2018-ban, mint az előző évben. Ez a szabályozás szigorítására ösztönzi a hatóságot.
Az e-cigaretta belélegzett párája károsíthatja az immunrendszert - állapította meg egy új brit kutatás, amelyről a BBC News számolt be.
Az e-cigaretta napi használata majdnem duplájára növeli a szívroham kockázatát - írja az MTI egy új, nagy létszámú amerikai kutatás alapján.
Egy e-cigaretta felrobbant a londoni Euston vasútállomáson, óriási pánikot okozva ezzel - írja a BBC.
A dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés zárószavazását a benyújtó - Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter - javaslatára elhalasztotta a Ház kedden.
Az eddig korlátozás nélkül értékesíthető új típusú dohánytermékeket, köztük az elektronikus cigarettát is a dohánytörvény hatálya alá vonná a törvényhozó, így azokat csak dohányboltban lehet majd forgalmazni - derül ki abból a négy törvény módosítását tartalmazó javaslatból, amit Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtott be az Országgyűlésnek.
Az elektromos cigaretta párájában lévő anyagok súlyosan károsíthatják a tüdőt - figyelmeztetnek brit szakemberek.
Ahol nem szabad dohányozni, ott mától elektromos cigarettát (e-cigarettát) sem szabad használni, így például munkahelyeken és játszótereken. A szabályt megszegők bírságra számíthatnak.
Péntektől a vasúton sem szabad e-cigarettát használni, ekkor lép ugyanis hatályba a termék használatát korlátozó szabályozás. A tiltás a közösségi közlekedési eszközökre és a közforgalmú intézményekre vonatkozik.
Nagyon sok káros anyag található az elektromos cigaretta párájában - ezt az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet stratégiai igazgatója mondta.
A közelmúltban a média megszellőztette a hírt, hogy az e-cigaretta gőze fémeket tartalmaz. Ezen a szálon elindulva Riccardo Polosa professzor szükségesnek tartott további vizsgálatokat, elemzéseket lefolytatni. A professzor az University of Catania vezető belgyógyásza, szakértője a nikotinfüggőségnek és a tüdőgyógyászatnak. Az elektromos cigaretta élettani hatásairól készült tanulmányát a BioMed Central Public Healt című orvosi szakfolyóirat adta közre Az elektromos cigaretta, mint nikotinadagoló hatása a dohányzás csökkentésére címmel.