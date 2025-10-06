Trafikokba terelnék az e-cigarettát is

Az eddig korlátozás nélkül értékesíthető új típusú dohánytermékeket, köztük az elektronikus cigarettát is a dohánytörvény hatálya alá vonná a törvényhozó, így azokat csak dohányboltban lehet majd forgalmazni - derül ki abból a négy törvény módosítását tartalmazó javaslatból, amit Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtott be az Országgyűlésnek.