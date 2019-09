Lefotózták Dorian szemét

Leállította a főügyész az Andrej Babis miniszterelnökkel szembeni eljárását, miközben az Európai Unió más következtetéseket vont le ügyeiből.

Bombaként robbant a hír Csehországban, hogy a prágai főügyész, Jaroslav Saroch leállította a nyomozást Andrej Babis miniszterelnökkel, illetve munkatársaival szemben, amelyet uniós támogatások törvénytelen felhasználása miatt indítottak. Babis kormányfő már vasárnap reményét fejezte ki, hogy az államügyész az eljárás leállítása mellett foglal állást. Igaz, azt is leszögezte, amennyiben vádat emelnének vele szemben, akkor is a kormányban maradna. A négy éve tartó ügy azonban ezzel még nem ér véget, a prágai városi ügyészség tovább foglalkozik a kérdéssel. A döntés abból a szempontból teljesen váratlan, hogy az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF), illetve az Európai Bizottság is más következtetésekre jutott az ügyben. A Gólyafészek nevű szabadidőközpont építésekor a tulajdonos állítólag jogtalanul jutott mintegy 50 millió koronás (580 millió forintos) európai uniós támogatáshoz. A döntés után az ellenzéki pártok úgy vélik: mindez azt jelzi, hogy a hatalmi ágak már nem válnak el egymástól. Ivan Bartos, az egyik legnépszerűbb ellenzéki párt, a Kalózpárt képviselője szerint mindezek után megrendül az igazságszolgáltatás függetlenségébe vetett bizalom. (A Kalózpárt 22 parlamenti mandátummal a harmadik legjelentősebb politikai erő Csehországban.) Marian Jurecka kereszténydemokrata képviselő szerint a főügyész még dönthet másként és a végső szót bíróságnak kell kimondania.

Babis rendre politikai ügynek nevezte az eljárást, amelyet szerinte azzal a céllal szerveztek meg, hogy eltávolítsák őt a politikából. Az OLAF korábban ezzel szemben úgy vélte, hogy a Gólyafészek jogtalanul jutott az európai uniós támogatáshoz. A szabadidőközpont képviselői kérelmükben félrevezető információkat adtak meg, más fontos tényeket pedig elhallgattak. Nem volt átlátható a vállalkozás tulajdonosi struktúrája sem, holott ez egyik alapfeltétele az uniós támogatás megítélésének. A Gólyafészek ügyben a rendőrség 11 ember ellen indított büntetőjogi eljárást, köztük van Babis felesége, sógora és első házasságából származó gyermekei is. Tavaly tavasszal a Gólyafészek-ügy árnyékában alakult meg a Babis-vezette ANO és a szociáldemokraták alkotta cseh kormány, amelyet a kommunisták kívülről támogatnak. A CSSD eredetileg azzal a feltétellel vállalta a koalíciót Babissal: ha elítélik, kilépnek a koalícióból. Igaz, valószínűleg ez üres fenyegetés volt a szociáldemokraták részükről. 2018 novemberében aztán újabb fordulat történt. Babis egyik fia azt közölte egy tévéstábbal, 2016-ban azért vitték akarata ellenére a Krím félszigetre, hogy ne tanúskodhasson az apja ellen. Kormányfő apja erre azt állította, fia mentális betegséggel küzd, 2015 óta skizofréniával kezelik, s szó sincs arról, hogy bármire kényszerítették volna. Májusban aztán még kellemetlenebb fordulatot vett az ügy, legalábbis a miniszterelnök szempontjából. Az Európai Bizottság ugyanis egy jelentésében összeférhetetlenséget állapított meg politikai és gazdasági tevékenysége között. Brüsszel azt kérte Prágától, fizesse vissza az uniós kasszába mindazokat a támogatásokat, amelyeket 2018 februárja után kapott Babis volt cége, az Agrofert holding. "Andrej Babis továbbra is nyereségre tesz szert az Agrofert tevékenységéből. Az, hogy vagyoni alapba helyezte holdingját, nem elégséges intézkedés" - nyilatkozott akkor a Neovlivni.cz hírportálnak egy magát megnevezni nem kívánó személy, aki szintén ismeri az uniós jelentést. Andrej Babis 2017 elején helyezte különleges vagyoni alapba az Agrofertet, és azt állítja, hogy azóta nincs semmiféle befolyása annak tevékenységére. Babis hisztériakeltésről beszélt, ugyanakkor a német ZDF televízió az Agrofertről készített elemzésében azt állapította meg, hogy Babis bevételei, miután kormánytag lett, megduplázódtak: míg 2014-ben 42 millió eurót, addig 2017-ben pedig már 82 millió eurót tettek ki. Az Agrofert holding Csehország egyik legnagyobb agráripari, élelmiszeripari és vegyipari cége, amely több mint 33 ezer embernek biztosít munkát. Andrej Babis Csehország második leggazdagabb embere. A sorozatos botrányok az ANO népszerűségét is megrázták, ám 21,2 százalékos eredménye a május végén megrendezett Európai Parlamenti választáson elég volt az első helyhez. Ennek az az oka, hogy a politikai paletta rendkívül széttöredezett.

A botrányokat azonban megelégelte a társadalom egy része. Június 23-án 275 ezren vonultak utcára a cseh fővárosban, s követelték, köztük neves művészek, színészek, a kormányfő lemondását. A tiltakozás legfőbb oka az volt, hogy a kormányfő új igazságügyi minisztert nevezett ki, a tüntetők szerint azzal a céllal, hogy elérje a vele szembeni eljárás leállítását. (A hétfőn történtek nem cáfolták meg aggodalmaikat.) Ezt megelőzően egyébként több tüntetést is tartottak, de az 1989-es bársonyos forradalom óta először vonult utcára ekkora tömeg. Milyen politikai következményei lettek Babis kétes ügyeinek? A válasz egyszerű: semmilyenek. Csehországban ugyanis amolyan kéz kezet mos alapon zajlik a politika. Az ANO segített Milos Zeman elnökké való újraválasztásában, cserében az államfő közölte, történjék bármi is, ő kitart Babis mellett. Ha Babist elítélték volna, feltehetően a szociáldemokraták sem hagyták volna el a kabinet süllyedő hajóját, mert egy előrehozott választáson nagy veszteségeket könyvelnének el.