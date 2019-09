A sertéspestis gyanúja miatt öltek le disznókat

A Kelet-Magyarországon egyre gyakrabban felbukkanó sertéspestisnek a gyanúja is elég egy-egy állomány azonnali leöléséhez, de házisertésben még nem találták meg a betegség kórokozóját.

Magyarországon az afrikai sertéspestis (ASP) vírusa kizárólag a vaddisznóállományban van jelen, házi sertésben nem mutatták ki a kórokozót a vizsgálatok, ennek ellenére a legkisebb gyanú esetén is elrendelhető kényszervágás – közölte a Népszavával az Agrárminisztérium (AM). Az ország keleti megyéiben az elmúlt hónapokban egyre több elhullott vaddisznóban találták meg a vírust, amely rendkívül veszélyes a sertésállományra. Az Európa keleti országaiban és Ázsiában tomboló sertéspestis miatt globális áruhiány alakulhat ki a következő hónapokban – emiatt már most jelentősen emelkedik a sertéshús-termékek ára. A minisztérium közlése szerint ASP jelenléte miatt nem öltek le házi sertéseket, ugyanakkor a betegség jelentette kiemelten magas kockázat miatt a hatósági állatorvosok rendkívül szigorúan lépnek fel, már csupán gyanú alapján is elrendelhetnek ilyen célú intézkedéseket. Utóbbi esetre, azaz a gyanú alapján történő azonnali leölésre kis létszámú háztáji udvarokban valóban sor került már, azonban a laboratóriumi vizsgálatok ezen intézkedéseknél sem igazolták végül a betegség jelenlétét – közölte az AM, ezzel megerősítve az elmúlt napok újsághíreit. A minisztérium arra is figyelmeztet, hogy az ország területén egyéb betegségekkel (például sertés reprodukciós zavarok és légzőszervi szindróma - PRRS ) kapcsolatos, az unió által támogatott mentesítési programok is zajlanak. A Népszava információi szerint a Heves megyében az elmúlt hetekben nagyobb sertésállományok likvidálására is sor került, ám a helyi szakértők szerint erre nem az ASP gyanúja, hanem a szaktárca által említett PRRS-, illetve az úgynevezett Aujeszky-betegség (álveszettség) miatt volt szükség.