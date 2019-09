34 ember tűnt el, miután kigyulladt és elsüllyedt egy hajó Kaliforniánál

Az állásukkal fizethetnek azok a rebellis konzervatív honatyák, akik a szerdán várható szavazáson a megegyezés nélküli kilépés törvényes ellehetetlenítését támogatják.

A három évvel ezelőtti népszavazáson elfogadott Brexit e hét elejére minden korábbi mértéknél jobban megosztotta a parlamentet, sőt valósággal polgárháborús állapotokat teremtett a kormánypártban. Vasárnap még csak fenyegetésnek tűnt, hétfőre hivatalossá vált, hogy azok a tory képviselők, akik az ellenzék által várhatóan kedden előterjesztendő parlamenti szavazáson az alku nélküli EU-kilépés törvényes akadályozása mellett állnak ki, elvesztik frakció-, lényegében párttagságukat és a következő választáson nem indulhatnak. Boris Johnson kormányfő “támogass, vagy kirúglak” politikája azon a meggyőződésen alapul, hogy a rebellisek tönkreteszik a kormány tárgyalópozícióját az Európai Unióban, belpolitikailag pedig Jeremy Corbyn, az ellenzék vezére kezébe játsszák át a parlament feletti ellenőrzést. A miniszterelnök többsége borotvaélen táncol, hiszen az északír Demokratikus Unionista Párt tízfős külső segítségével együtt már most is mindössze egyet tesz ki. Amikor a július 24-én hatalomra lépett “BoJo” akár húsz, álláspontjuk szerint a “nemzeti érdeket saját személyes érdekeik felé helyező” konzervatív képviselőt a függetlenek padsorába száműz, világos kisebbségbe helyezi kormányát. Hétfő délutáni információk szerint Boris Johnson estére soron kívüli kormányülést hirdetett meg és valamennyi képviselőjével is találkozni készült. A hír csak felerősítette a találgatásokat, hogy közeleg egy előrehozott parlamenti választás.