Könnyen büntetik az ellenzéki jelölteket

A tiltakozó fogorvosok már nem csak a kormány, hanem kamarájuk eljárását is elfogadhatatlannak tartják.

Egertől Budapesten át Kaposvárig több mint ezer alapellátásban dolgozó fogorvos nem állt munkába hétfő reggel azért, hogy a praxisok alulfinanszírozottsága ellen tiltakozzon. A lapunk által megkérdezett fogorvosok szerint a betegek nagy többsége türelmesen, támogatóan fogadta akciójukat. Az államapparátus kevéssé volt megértő: lapunkhoz arról is érkeztek hírek, hogy az önkormányzatok és különböző hatóságok igyekeznek nyomást gyakorolni a demonstrálókra. Érsekvadkert és Tokajban például az ÁNTSZ helyezett kilátásba ellenőrzést, Tapolcán pedig az önkormányzat jelezte, hogy ha a körzeti betegek távolabbi rendelőbe utaznak, akkor az esetleges felmerülő költségeket „átszámlázzák” a demonstrálóknak.

Volt olyan fogorvos, aki pénteken, kamarai elnökségi tagként még elfogadhatónak tartotta a kormány utolsó pillanatban – meglehet csak a tiltakozók megosztása miatt – tett finanszírozási ajánlatát, de hétfőn már a demonstrálókkal tartott, nem dolgozott. Gurzó Mária, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat békés megyei elnöke lapunknak felidézte: az ajánlat teljesen készületlenül érte őket, komoly pressziót éreztek a gyors elfogadásra is. Az államtitkár megjelenése nem szerepelt az ülés előzetes programjában sem. Gurzó Mária szerint az államtitkár szuggesztív pénteki előadása ellenére többen is kezdeményezték, hogy vitassák meg a hallottakat a tagokkal, viszont helyben erősebb volt azok hangja, akik szerint azonnal kell dönteni. Az ő személyes szavazatát ebben a helyzeteben az is motiválta, hogy az ajánlat „félpénz” több a semminél, és nagy szükségük van rá az alapellátóknak. Aztán ezt újragondolva hétfőn ő is beállt a demonstrálók közé.

A pénteki szavazás egyébként bizalmi válságot gerjesztett az orvoskamarai tagok között: az alapellátók nyílt levelet fogalmaztak tegnap a tagozat elnökségének, amiért a megyei elnökök 19:3 arányban elfogadták a kormány ajánlatát. Sérelmezték: úgy fogadták el az államtitkár szóbeli ígéretét, hogy az érintetteket meg sem kérdezték. A levél több száz aláírója szerint a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának elnöksége a múlt pénteken tagsága érdekeinek figyelembevétele nélkül hozott döntést. Mint írták, ha a jelenlegi elnökség nem érzi magát képesnek az alapellátó fogorvosok jogos érdekeinek a képviseletére, a mostani akció „teljes mellszélességgel való támogatására”, javasolni fogják a testület visszahívását. – Az ajánlat nem jelentéktelen, de nem is elégséges – reagált lapunknak Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Aki elismerte azt is, hogy az érintetteknek a Fogorvosi Tagozat elnökségi állásfoglalása ellenére joguk van demonstrálni. Hozzátette: ha a kormányzati ajánlatot összevetjük a kamara által összehívott szeptemberi nagygyűlés céljaival, akkor azt sem teljesíti, hiszen a kormányzati ajánlat nem fedezi a 900 ezer forintos szakorvosi bért. Arra a kérdésünkre, hogy az orvosi kamara miért nem képviseli markánsabban a demonstrálók érdekeit, Éger István azt válaszolta: mi nem 1100, hanem az országban dolgozó összes, 6600 fogorvos érdek-képviseletét látjuk el.