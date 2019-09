Kiugrott a lépcsőházból és meghalt egy férfi a Heim Pál Kórházban

Az ügyészség szerint 25 ember - köztük nők és gyerekek - élete szárad a vádlott és társai lelkén.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség a mai napon vádat emelt a Fővárosi Törvényszék előtt F. Hassan 27 éves szír állampolgár ellen emberölés bűntettével bűnszervezetben megvalósított terrorcselekmény bűntette és emberiesség elleni bűntett miatt - áll az Ügyészség közleményében. A vádirat lényege szerint Hasszán F. – miután csatlakozott az Iszlám Állam terrorszervezethez – a 2015. évre a szervezet egy kisebb fegyveres csoportjának parancsnoka lett. A vádlott a terrorszervezet céljaival azonosult, melynek része volt a Szíriai Arab Köztársaság területén az alkotmányos, társadalmi és gazdasági rend megváltoztatása, és az elfoglalt területeken az Iszlám Állam hatalmának kiépítése, majd fenntartása. A közlemény szerint ennek a törekvésnek része volt az is, hogy az Iszlám Állam az uralma alatt álló területek lakosságát kivégzésekkel, kínzásokkal módszeresen megfélemlíti, a szervezethez nem csatlakozó, a bevezetett törvényeik szerint az „iszlám ellenségeinek” tekinthető személyeket, közösségeket elrettentő módszerekkel megbünteti, vagy megsemmisíti. A vádlott 2015. május elején a terrorszervezet által a műkincsekben gazdag Palmüra elfoglalása érdekében, a hadászatilag fontos szíriai Homs tartomány egyik városának, al Shokninak az elfoglalását kapta feladatul. A támadáshoz tartozott az is, hogy a város lakosságából a céljaikkal nem azonosuló személyeket a vádlott összeírja, róluk egy „halállistát” készítsen. A listát az Iszlám Állam felsőbb vezetése hagyta jóvá, annak végrehajtása Hasszán F.-nak és fegyveres osztagának a feladata volt. A helyi lakosság elleni módszeres és átfogó támadás részeként a vádlott 2015. május 13. és május 15. között:

al Shokni város főterén egy társával közösen a település vallási vezetőjét, az imámot lefejezte, melyről a megfélemlítés fokozása érdekében egy ismeretlen társuk később nyilvánosságra hozott felvételeket készített;

- társaival, ugyancsak a nagyobb elrettentés érdekében a település lakosságát, a leendő áldozatok családtagjait – köztük nőket és gyerekeket – személyi szabadságuktól megfosztva arra kényszerítette, hogy a kivégzést nézzék végig, továbbá kérjenek bocsánatot életben hagyásuk érdekében.

Ezen túl a vádlott és fegyveres társai 2015. május 13. napját követő napokban a várost végig járva legalább huszonöt személyt, köztük nőket és gyermeket öltek meg.

A vád szerint a módszeresen végrehajtott emberölések közül Hasszán F. vádlott legalább két személy kivégzésében személyesen is részt vett, míg egy harmadik polgári személyt személyesen, pisztolylövéssel ölt meg. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség a nyomozás 2019. március 18. napján történt elrendelését követő öt hónap alatt nagy erőkkel, számos nyomozati cselekményt hajtott végre. Ennek keretében Hasszán F. gyanúsítotti kihallgatását összesen 29 óra időtartamban végezte el. A nyomozás során összesen tíz tanú – köztük szemtanúk – kihallgatására került sor, Magyarországon kívül Máltán és Belgiumban. Az Európa Unió több tagállamára – így Máltára, Belgiumra és Görögországra is kiterjedő – nyomozás megindításában a Terrorelhárítási Központ működött közre. A nyomozásban a Fővárosi Nyomozó Ügyészség nyolc ügyésze vett részt, munkájukat a Terrorelhárítási Központ tizenöt munkatársa segítette. A nyomozati iratok terjedelme 2200 oldal. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség a vádiratában a 2019. március 24. napjától letartóztatásban lévő vádlottra tényleges életfogytiglani szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta a Fővárosi Törvényszéknél. Az üggyel összefüggő bűncselekmények miatt a Fővárosi Nyomozó Ügyészség elkülönített számon további nyomozást is folytat, egyelőre ismeretlen tettes ellen.