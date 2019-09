Nyomoz a rendőrség a Zalaegerszegen meghalt beteg ügyében

Az eset a Szent Rafael Kórházban történt.

Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a Szent Rafael Kórházban nyár elején, műtétre várás közben meghalt férfi ügyében, akinek tragédiája után felmondott az intézmény veterán szívsebésze, Alotti Nasri főorvos — írta meg a VálaszOnline . Hétfőn tanúként hallgatták meg Alotti Nasri főorvost. A lap szerint az áldozat, H. úr egy másik vidéki kórházból került Zalaegerszegre. Már korábban meg kellett volna operálni, de előbb a tüdőgyulladását kellett kikúrálni. Pünkösdkor érkezett a hír, hogy a tüdeje meggyógyult, ekkor Zalaegerszeg jelezte: átveszik a beteget. Alotti Nasri főosztályvezető szabadságra ment, ezért helyettesét, Rashed Alefet kérte meg, hogy operálja a beteget. Mint írják: az osztályvezető elutazott, de előtte még elkérte a beteg szívkatéteres vizsgálatának felvételét Szombathelyről. Pünkösd vasárnap jelezték, hogy fent van az egészségügyi felhőben, vagyis letölthető az internetről. A beteg kedden érkezett, de amikor következő hétfőn Alotti Nasri visszatért szabadságáról, még mindig nem volt túl a műtéten. A program szerint csak két nap múlva, szerdán operálták volna, amikor már nem 48, hanem 168 órája vagy annál is régebben volt az osztályon. Nasri kikelt magából, lemondatta a kijelölt sebésszel a másnapra tervezett szakmai útját, és kötelezte, hogy operálja meg a beteget. A lap szerint hétfőnként a kórház rekonstrukciója miatt a szívsebészek a két műtőből csak egyet használhatnak, a másikon egy másik osztály sebészei dolgoznak. Más sürgős szívműtét is volt programozva aznapra, helyettese pedig másnapra külföldi tanulmányútra indult, ha törölteti a műtétjeit, az is következménnyel járt volna. Ezt kellett mérlegelnie, úgy döntött, hogy kedden reggel operálják a beteget. Másnap a főorvos a nővérektől értesült, mi történt: reggel a fürdőszobában holtan találták a beteget. Nasri szóban jelezte a történteket a kórházvezetésnek, belső vizsgálatot javasolt. Miután nem kapott érdemi választ, írásban is megismételte a kérését, majd felmondott. Levele a Facebookra is kikerült, így lett országos botrány felmondásából.