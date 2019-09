Emmi: jogellenes a fogorvosok „sztrájkja”

A Fidesz-KDNP önkormányzati képviselő-jelöltjeként jelentették be Tempfli Józsefet. Budakeszin korábban Ligetiné Komáromi Gabriella tűnt fel hirtelen a kormánypártok jelöltjeként.

Napokon belül már a második ex-LMP-s bukkan fel a kormánypártok képviselőjelöltjeként az önkormányzati választáson – írja az Azonnali. A portál szerint – ugyan még csak idén augusztus közepén lépett ki az LMP-ből – szeptember másodikán már a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselő-jelöltjeként jelentettek be egy XIII. kerületi politikust, Tempfli Józsefet. Budakeszin ugyancsak egy, az LMP-t augusztusban elhagyó önkormányzati képviselő, Ligetiné Komáromi Gabriellaa kormánypártok jelöltjeként. Akárcsak Ligetiné, úgy Tempfli is jelenleg is önkormányzati képviselő, és az is közös bennük, hogy az LMP kompenzációs listájáról jutottak a testületekbe 2014-ben. Kanász-Nagy Máté, az LMP országos elnökségének titkára a portálnak Tempfli váltásával kapcsolatban úgy fogalmazott: ez egy elég meglepő fejlemény, és szerinte „azt is jelzi, hogy a Fidesz eléggé rottyon lehet”. A kérdésre, hogy tud-e másik, hasonló esetről az angyalföldin és a budakeszin kívül, nemmel felelt. Arra pedig, hogy tartanak-e az újabb Fidesz-KDNP-hez csatlakozó LMP-sektől, azt mondta, nem, „ennyi misztikum ritkán fordul elő, ez nyilván kivételes eset”. Angyalföldön egyébként 2014-ben 58 százalékkal vitte az MSZP-s Karácsonyi Zoltán a 7. számú egyéni választókerületet, ahol most Tempfli is indul. Karácsonyi ismét ebben a körzetben fogja megmérettetni magát októberben.