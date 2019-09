Összehívnák a költségvetési bizottságot a forint gyengülése miatt

Mezőhegyesen racionalizálnak, fejlesztenek és versenyképes működésre törekszenek.

A vetőanyagkeverő megvásárlása után komoly tőkeemelés történt a társaságnál, a jövő mégis kétséges a vezetők szerint korszerűtlen üzemnél -

A lap szerint azt a Ménesbirtok 2016-os visszaállamosításakor Farkas Sándor, aki kormánymegbízottként felügyelte a gazdaságot, megígérte, hogy az akkor meglevő létszámmal működik tovább a közel tízezer hektáros birtok. Már ekkor is lehetett tudni, hogy legalább tízmilliárd forintot szán a kormány az állami tangazdaság feltuningolására. A fejlesztések meg is kezdődtek, igazán látványosan azonban Lázár János megjelenésével indultak el az építkezések. Az elmúlt két év alatt a cég legnagyobb dobása a vetőmagüzem, a Limagrain visszavásárlása volt, amelyet még a korábbi magántulajdonos adott el a francia tulajdonosnak - emlékeztet a Hvg.hu. 3,8 milliárd forintos állami tőkeemelést hajtottak végre a cégben, de a lap további tőkeemelést valószínűsít: megújítják a lótenyésztésre használt majorépületeket, a központi ménesudvarban található, még fel nem újított ingatlanokat, és ősszel indul a műemlék Hamvay-fogadó rekonstrukciója, melyben irodákat, interaktív kiállítóteret és kávézót alakítanak ki.

A Hvg kiemeli: a humánerő terén is változások vannak. Lázár megérkezése után egy Mezőhegyesen jelentősebbnek számító elbocsátást hajtottak végre, miközben a vezetői létszám is ingadozott. A Ménesbirtok honlapján található beszámolók szerint a birtoknak 14 vezetője volt még 2018 januárjában, majd az év utolsó negyedévében mindössze 3. Jelenleg, az idei második negyedéves beszámoló szerint nyolcan igazgatják az állami mezőgazdasági céget, és azt is hozzá kell tenni, hogy Lázár első dolga volt, hogy novemberi kinevezése után megemelte az igazgatótanács és a felügyelőbizottság tagjainak díját: egy FB tag 414 ezer, míg az IT tag 690 ezer forintot keres, az IT elnöke pedig majd egymillió forintot kap. A dolgozók egy részét már tavaly januárban elküldték, most a vetőmagüzem részeként átvett takarmánykeverőt állítják le,