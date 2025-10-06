Magyarázatot sem adtak a tettükre.
A kormány februárban áttekinti a 2024-es költségvetési törvényt, hogy szükséges-e módosítani – mondta Varga Mihály az Országgyűlés költségvetési bizottság előtt. A pénzügyminiszter szerint kormány nem készül az állampapírok visszafizetésnek korlátozásra.
Az Országgyűlés költségvetési bizottságának MSZP-s elnöke, Vajda Zoltán szerint sodródunk ki az Európai Unióból. Interjú.
Az EP költségvetési ellenőrző bizottságának tagjai meghallgatják az OLAF-ot is, mielőtt küldöttséget menesztenek Magyarországra. Él a gyanú, hogy a magyar kabinet zsarolja az európai vállalatokat.
Eközben a költségvetési bizottság elnöke, az MSZP-s Vajda Zoltán a testület összehívását és Varga Mihály pénzügyminiszter meghallgatását kezdeményezte a 2023-as költségvetés módosításával összefüggésben.
Vajda Zoltán, az illetékes parlamenti bizottság ellenzéki vezetője végső lépésként a Költségvetési Tanács tagjaihoz fordult.
A szervezet szerint ez nem automatikusan jár mindenkinek, ráadásul nem a központi költségvetés terhére fizetik ki a bónuszokat.
Az MSZP képviselője pedig kijelentette, sajnálja, amiért nem a lelkész lett az ellenzék államfő-jelöltje.
A kormány jól kezelte a gazdasági válságot – mondta Varga Mihály, aki már csak 2023-ra fékezné meg az elszabadult költségvetési hiányt.
Magyarország elérkezett minden idők leggyengébb forintjához – mondta Varju László.
A Demokratikus Koalíció (DK) az Országgyűlés költségvetési bizottságának rendkívüli ülését kezdeményezi a jövő évre tervezett nyugdíjkorrekció kérdésében.
Nem támogatta az Országgyűlés Költségvetési bizottságának Fideszes többsége, hogy a plénum keddi ülésén meghallgassák Palkovics László innovációs minisztert és Lovász Lászlót, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökét az Akadémia és kutatóintézetei költségvetésének, finanszírozási rendszerének átalakítására vonatkozó tervekről.
Az ellenzék profitálna abból, ha a kormánypártiak foglalkoznának az ország ügyeivel, így inkább nem teszik, derül ki a bizottság fideszes alelnökének leveléből.
Megtárgyalták volna, hogy technikai problémáról vagy krízisről van-e szó, hogy nem érkeztek meg a nyugdíjak a törvényben előírt határidőre. A kormánypártiak szerint erről okafogyott beszélni.
Megírtuk, kedden elmaradt az Országgyűlés költségvetési és nemzetbiztonsági bizottságainak keddre összehívott ülése. Hogy miért hiányoztak a kormánypárti képviselők előbbinél nem is indokolták. Az utóbbinál egy szóval magyarázták - lepődjünk meg - Soros.
A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen volt, így elmaradt a költségvetési bizottság csütörtöki ülése.
A "blöff" újabban kedvenc szó lett, a jegybankelnök után Orbán Viktor miniszterelnök használta hétfőn a parlamentben, amikor ellenzéki képviselők kérdezték Rogán Antal ügyeiről, de gyakorlatilag bármiről, az egyre egyszerűsödő kormányzati kommunikáció mára ott tart, hogy érdemi válasz helyett már szinte csak ez a böffentéshez hasonló szó érkezik. Az azonban korántsem blöff, hogy az Országgyűlés költségvetési bizottsága kormánypárti képviselői javaslatra levette a napirendről Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, illetve Vukovich Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnöke meghallgatását.
Új időszámítás kezdődött a jegybank életében 2013 márciusától - így jellemezte a saját elnöki működésének időszakát Matolcsy György. Az MNB elnöke azonban ezúttal sem minősült vitaképesnek, a költségvetési bizottság előtti mondanivalójának befejezése után azonnal távozott, meg sem várva a képviselők hozzászólásait.
Szelényi Zsuzsanna, független országgyűlési képviselő azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés költségvetési bizottsága hallgassa meg Rogán Antal Fidesz-frakcióvetetőt, valamint az Államadósság Kezelő Központ és a Bevándorlási Hivatal vezetőit az offshore-cégek által értékesített letelepedési kötvények ügyében.
Az Országgyűlés költségvetési bizottsága kormánypárti indítványra levette napirendjéről a kötelező magán-nyugdíjpénztári rendszer megszüntetésének, és a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap működésének az államadósságra, illetve az államháztartásra gyakorolt hatásainak vizsgálatát.
A Szövetség, az MKB és a Horizont magánnyugdíjpénztár vezetői szerint a magánnyugdíjpénztárak önkéntes pénztárakba olvadása segíthetné magánpénztárak hosszú távú működőképességének megőrzését.
Varga Mihály neve kapcsán az elmúlt napokban nem a büdzsé "ugrott be" az emberek többségének, hanem az egyre zavarosabbá váló Vida-ügy. A nemzetgazdasági miniszter ugyanis először hazugság-gyanúba keveredett - azt állította, hogy nem tudott a NAV-elnöknek a kitiltási botrányban való érintettségéről - majd a minap közölte, hogy a tüntetések harsányan megfogalmazott követelése ellenére nem váltja le Vida Ildikót. Ez az egész történet morálisan és zsebbe vágóan is megrázó, de ami az utóbbit illeti; itt van ugye a jövő évi költségvetés is. És hol van Varga Mihály?
Az Országgyűlés költségvetési bizottsága hétfői ülésén elfogadta a médiahatóság jövő évi költségvetéséről szóló előterjesztést.
A költségvetési bizottság nem vette napirendjére a Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottsága éves munkájáról, és a jegybank közpénzből megvalósított befektetéseinek államháztartásra és államadósságra gyakorolt hatásairól szóló napirendi javaslatokat hétfői ülésén.
A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt nem tudta megtartani az Országgyűlés költségvetési bizottsága hétfőre meghirdetett ülését, amelyen az ellenzék Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökét szerette volna meghallgatni a jegybank közelmúltban nyilvánosságra került költéseinek ügyében. A kormánypártok és az MNB korábban jelezte: törvénytelennek tartják a testület összehívását.
Matolcsy György és a Fidesz-KDNP bizottsági tagjai törvénysértést követnek el, ha nem jelennek meg Költségvetési bizottság szabályszerűen összehívott ülésén, és nem adnak elfogadható magyarázatot távolmaradásukra. A Parlamentnek és a bizottság tagjainak beszámolással tartozó állami intézmények vezetőinek ugyanis kötelező részt venniük a bizottság ülésén - olvasható az MSZP közleményében.
Matolcsy György jegybankelnök nem megy el a költségvetési bizottság ülésére, annak összehívását ugyanis törvénytelennek tartja. A jegybanktörvény alapján a jegybank elnöke az Országgyűlés gazdasági bizottságának tartozik beszámolási kötelezettséggel - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán az MTI-vel.
Az elmúlt hetekben nyilvánosságra került több mint kétszázmilliárd forintos jegybanki költekezés miatt Burány Sándor,a költségvetési bizottság szocialista elnöke tegnap bejelentette, jövő hétfőre összehívta a költségvetési bizottság rendkívüli ülését. A hétfői ülés célja, hogy a bizottság tagjai közvetlen és hiteles tájékoztatást kapjanak a jegybank közpénzből megvalósított befektetéseiről, azok államháztartásra és államadósságra gyakorolt hatásairól.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) közelmúltban nyilvánosságra került költéseinek ügyében hétfőre összehívja az Országgyűlés költségvetési bizottságát a testület MSZP-s elnöke, aki ezt kedden tudatta az MTI-vel.