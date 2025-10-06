Nade hova tűnt Varga Mihály?

Varga Mihály neve kapcsán az elmúlt napokban nem a büdzsé "ugrott be" az emberek többségének, hanem az egyre zavarosabbá váló Vida-ügy. A nemzetgazdasági miniszter ugyanis először hazugság-gyanúba keveredett - azt állította, hogy nem tudott a NAV-elnöknek a kitiltási botrányban való érintettségéről - majd a minap közölte, hogy a tüntetések harsányan megfogalmazott követelése ellenére nem váltja le Vida Ildikót. Ez az egész történet morálisan és zsebbe vágóan is megrázó, de ami az utóbbit illeti; itt van ugye a jövő évi költségvetés is. És hol van Varga Mihály?