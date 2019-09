Bizonyítatlan gyógyító eljárások

A protein segít a szervezetnek az extrém mínusz 18 Celsius-foknál hidegebbre reagálni.

Először azonosított extrém hideget észlelő receptorfehérjét egy nemzetközi kutatócsoport. A protein abban segít a szervezetnek, hogy reagáljon a szélsőséges hidegre. A receptorprotein olyan proteinmolekula, amely kémiai jeleket kap a sejten kívülről és sejt- vagy szövetválaszt idéz elő. Ha a hőmérséklet egy bizonyos szint alá esik, a bőr érzékelő idegeiben lévő proteinek észlelik a változást és információt küldenek az agynak.

Az amerikai Michigani Egyetem (MU), a kínai Huacsung Tudományos és Műszaki Egyetem és a dél-koreai Ulszani Tudományos és Műszaki Intézet munkatársai a Caenorhabditis elegans nevű fonálféregfaj példáján keresztül mutatták be a hidegérzékelő mechanizmust, mert a faj genomja egyszerű és már teljesen feltérképezett.

A Cell című szaklapban bemutatott tanulmány szerint a kutatók arra az eredményre jutottak, hogy a C. elegans a glr-3 nevű gén hiányában nem reagál a szélsőséges hidegre, amikor a hőmérséklet mínusz 18 Celsius-fok alá esik. A glr-3 gén felelős a GLR-3 receptorprotein kódolásáért, ami azt jelzi, hogy szükség van rá a hideg észleléséhez.



A tudósok szerint a glr-3 gén megtalálható számos fajban, köztük az emberben is. A vizsgálat során a C. elegans hiányzó génjét a glr-3 emlősverziójával helyettesítették, amely a férget ismét érzékennyé tette a hideggel szemben. Shawn Xu, a MU tudósa, a tanulmány vezető szerzője szerint hosszú éveken át a gén agyi szerepét kutatták. "Most kimutattuk, hogy szerepe van a perifériás érzékelő rendszerben is. Azért is izgalmas a felfedezés, mert ez az egyik utolsó olyan receptor, amelyet a természetben eddig még nem azonosítottak" - mondta Xu.