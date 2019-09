Nem vonul börtönbe a csecsemőjét félholtra verő halásztelki asszony

Vasárnap sikerült elfogni, három évet biztosan ülni fog.

Elfogta vasárnap az olasz csendőrség Porkoláb Zsoltot, a BRFK volt főtisztjét - írja a Magyar Nemzet . Ahogy azt a Népszava is megírta, Porkoláb nem vonult be három éves büntetése letöltésére. Bűntársa, a szintén három évre ítélt Labanc Ferenc volt főnyomozó felülvizsgálati kérelmének elbírálására és a börtönbehívóra vár. Porkoláb már júniusban megkapta a behívót, de a volt főtiszt nem jelentkezett. Végül augusztus 29-én kiadták ellene az európai elfogatóparancsot, majd a Nemzeti Védelmi Szolgálat bemérte, hogy Olaszországban van a volt rendőr. Az olasz csendőrség a jó és gyors nemzetközi együttműködésnek köszönhetően szeptember 1-én el is fogta a szökött elítéltet. Porkoláb a szökéssel kizárta magát a kedvezményekből, így a 3 éves büntetését az utolsó napig ki kell, hogy töltse. Hamarosan hazahozhatják Magyarországra.