Újra calicivírusos fertőzés Halásztelken

Január 20-án – a január elejei megbetegedést követően - egy újabb halászteleki intézmény, egy óvoda vezetője jelentette, hogy a hozzájuk járó 50 gyermekből 25, illetve 8 dolgozójuk közül 4 vírusos fertőzésre jellemző tünetekkel betegedett meg. Az ő székletmintájukból is calicivírust mutattak ki. A megbetegedett emberek kapcsolatba hozhatóak a többi óvodában és iskolában megfertőződöttekkel. A fertőzés körülményeinek vizsgálata még tart.