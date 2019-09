A válságban vergődő Kádár-rendszer volt-e a lazább, vagy Orbán társadalma (szavazás)

Összesen 22 Airbus harci gépet rendelt a honvédelmi tárca, a flotta nagy része még a gyártósoron várakozik.

Négy új Airbus Helicopters H145M típusú helikopter érkezik a Magyar Honvédség flottájába ebben az évben, a magyar pilóták és műszaki szakemberek kiképzése már megkezdődött a gyártó németországi üzemében - hangzott el kedden Donawörth-ben egy magyar újságíróknak tartott bejáráson. Martin Keller, az Airbus Helicopters programmenedzsere a bejáráson azt mondta, az idei négy után jövőre várhatóan tizenkettő, 2021-ben pedig hat H145M típusú gép érkezik a flottába. 14 gép gyártása már meg is kezdődött, hat van végösszeszerelő soron, kettő teljesítette már első felszállását – erről már Nagy László, a Magyar Honvédség légierő hadfejlesztési rendszerek fejlesztési főnökségének vezetője számolt be az MTI szerint.

Jelenleg két magyar pilóta és tíz műszaki szakember kiképzése zajlik Donauwörth-ben, ahol összesen 50 pilóta és 60 műszaki dolgozó felkészítését tartják meg, ők mintegy 50 képzésen vesznek részt, mire megszerzik a szükséges engedélyeket.

Az Airbus Helicopters H145 típusú helikopterét világszerte 3 ezer szervezet használja, az esetek többségében harcászati, honvédelmi feladatokat látnak el vele. A németországi gyárban a szerződés aláírásától számított egy éven belül készre tudják gyártani a gépet, a szervezet évente 80 helikoptert ad át üzemeltetésre. A gép jelenlegi verziója 2015 májusában szerezte meg az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségtől a légialkalmassági engedélyeket, az első példányt fél évvel később szállították le a német légierőnek. A harcászati feladatokat ellátó M verzióból eddig 51-et rendeltek, Magyarország a legnagyobb ügyfél 20 gépes rendeléssel.

A H145M-esek mellett a HM még tizenhat Airbus, H225M-típusú helikoptert is beszerzett a francia gyártótól - a tenderrel valószínűleg csak modern légierőt, de nyugati félrenézést is vásárol a kormány, az orosz üzletnek számító Paks2-beruházás miatt. AOdafigyelhettek azonban arra is, hogy az orosz üzleti partnerek se legyenek szomorúak, hiszen az elmúlt két évben 34 milliárdot költöttek a régi orosz gyártmányú helikopterflotta felújítására és karbantartására is - bár ezeket a gépeket csak 2026-ig fogják a tervek szerint használni.