Amíg a baloldalnak nincs szervezett, cselekvőképes bázisa a politikai térben, szinte mindegy, ki mit gondol a baloldaliságról. Ha pedig egy konkrét politikai helyzet kontextusában elmélkednek róla, különösen fontos lenne tudni, kiknek szól, kiket és hogyan akar mozgósítani az üzenet.
Ez egy egyre nyavalyásabb világ, változtatni kéne rajta, és a demokrata véleményformáló értelmiség, amelynek egy része még mindig a társadalom lelkiismeretének gondolja magát, úgy érzi, ez az ő feladata lenne. De tehetetlennek tűnik, ami időnként igencsak elkeseríti. A baloldali csücsök is szenved, hajlamos a saját hangját sem hallani. Van értelme ennek a meddő önmarcangolásnak?
A fiatal Orbán Viktorra óriási hatást tett, az elmúlt öt évben viszont szinte csak Békés Mártontól hallhattunk róla. Kiről is van szó? Antonio Gramsci olasz antifasiszta és antikapitalista gondolkodóról, akinek nézeteit ma az Orbán-rezsim hegemóniájának kiépítésére és igazolására használják.
A Fidesz részben épp a saját szavazóival megy szembe a szociális-, illetve az egészségügyi törvény átírásával, hiszen a kormánypártok támogatottsága a legnehezebb helyzetűek között a legnagyobb, a változtatások pedig őket hozhatják súlyos helyzetbe – mondja Lakner Zoltán politológus.
Ha Orbán Viktor valóban ennyire pesszimista, és reális veszélye van a 12 százalékos munkanélküliségnek, akkor már most a parlament előtt kellene lennie olyan tervnek, ami változtat az álláskeresési támogatáson – mondja Büttl Ferenc közgazdász. Arról is beszélt, hogy komoly problémák vannak az energiahatékonyság területén.
Az uniós pénzekről tervezett megállapodás gazdaságpolitikai szempontból a túlélés záloga az Orbán-kormánynak, miközben épp az Oroszország elleni uniós szankciókat támadó nemzeti konzultációra készülnek Orbánék. Kérdés, melyik irány a valódi – hangzott el az Új Egyenlőség podcastjában.
A terhességmegszakítás nehezítése a célja hosszú távon a kormánynak a nemrég kiadott szívhangrendelettel. A közhangulat változásánál gyorsabban aligha fog lépni a kabinet, de a kormány holdudvarában lévő szervezetek ebben a kérdésben is mennek előre – mondja Gregor Anikó szociológus.
Mivel a választás óta hitelességi válságban van az ellenzék, most a civilek viszik utcára a tiltakozókat, és az elszálló inflációval vagy a rezsiemeléssel kapcsolatos elégedetlenséget is könnyebben közvetíthetik majd ők, illetve a kevésbé ismert aktivista hálózatok – mondja Mikecz Dániel politológus.
Hiába szeretné az ellenzéki szavazótábor, hogy megdöntsék a rendszert, erre most nem képes az ellenzék, ahogy arra sem, hogy százezres tüntetéseket szervezzen – mondja Jámbor András parlamenti képviselő. Szerinte még a rezsiemelés sem vezet el az egységes társadalmi felzúduláshoz.
A Jobbik új elnöke, Gyöngyösi Márton vélhetően kisebb eséllyel fog tudni megszólítani vagy megtartani szavazókat, mint korábban Vona Gábor vagy Jakab Péter, ráadásul a gyakori vezetőváltások és az ebből fakadó változó stratégiák hosszú távon megzavarhatják a szavazótábort – mondja Róna Dániel politológus.
Az infláció, a közmunkaprogramok megvágása és a rezsiemelés súlyos helyzetbe sodorhatja a szegénységben élőket. Bass László szociológus szerint már most érzékelhető az illegális pénzkölcsönzés terjedése.
A választás előtti nagy pénzosztás nem múlt el nyomtalanul a társadalomban és a Fidesz „magja” is tovább hízott, miközben az ellenzék szétcsúszott. Ez utóbbiból akkor van kiút, ha az ellenzéki oldalon egy párt kiemelkedik, és mögé tömegével be tudnak csatlakozni a szavazók – mondja Szabó Andrea politológus, társadalomkutató.
Aligha várható, hogy a nyáron rövidülnek az egészségügyben a várólisták, amelyeken kétszer annyian vannak, mint 2019-ben – mondja Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász. Szerinte sem az orvosok, sem az intézmények nem érdekeltek, hogy minél több beavatkozást végezzenek el, ráadásul komoly szakdolgozó-hiány is van.
Nehezen lesz észlelhető az állampolgároknak a kormányzati kiigazítás „ára”, mert bár a különadók nyilvánvalóan megjelennek majd az egyes termékek, szolgáltatások áraiban, ez belesimul a már 10 százalék körüli infláció miatti drágulásba – mondja Büttl Ferenc közgazdász.
A felturbózott Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője lehet a második legerősebb ember a most megalakult kormányban – mondja Mikecz Dániel politológus, aki szerint a struktúra azt jelzi, hogy az uniós pénzharc és az esetleges lakossági elégedetlenség csillapítása került a fókuszba.
Egyre több a hazai hatás a gyorsuló pénzromlásban, miközben a külső tényezők egy részével (energiaárak robbanása, élelmiszerválság, szállítási problémák) nem tudunk mit kezdeni. Van azonban, amivel lehetne, például az élelmiszerár-befagyasztással, az ugyanis csak egy politikai termék.
Hat lehetséges válasz van, amelyek tulajdonképpen világszerte lefedik a ma ismert politikai attitűdöket.
Kopogtatás, ajtóról ajtóra járás, csatazaj – adott receptet Jámbor András, aki a Szikra Mozgalom támogatásával szerzett egyéni mandátumot a választáson. Szerinte a tervezési munkát most kell elvégezni.
Miközben a Facebook azon fáradozik, hogy felépítse a metaverzumot, a Fidesz és a kormányzat Magyarországon már felépített egy teljesen virtuális világot. Mi marad ki e virtuális valóságból? Milyen kihívások nem láthatók e metaverzumban? Hogyan küzdjünk meg a közben valóban fenyegető válságokkal?
Hatalmas arcvesztés lenne az Európai Bizottságnak, ha úgy kezdené meg a felfüggesztett helyreállítási pénzek folyósítását Magyarországnak, hogy bármiféle előrelépés lenne a jogállamisági kérdésekben – mondta Hegedűs Dániel politológus. Szerinte ez a helyzet egyre kényelmetlenebb a forrásoktól erősen függő magyar gazdasági elitnek.
A neoliberális átmenet megélt tapasztalatai és az elitek narratívái közötti eltérés teszi érthetővé, hogy miért váltak tömegek politikailag kiábrándulttá.
Félrekezelt járvány és romló gazdasági mutatók az egyik oldalon, bőséges anyagi erőforrások és lojális intézményrendszer a másikon; a Fidesz egyelőre nem vesztett érdemben a népszerűségéből, de jövőre aligha tud olyan kényelmesen választást nyerni vagy alkotmányozó többséget szerezni, ahogy ezt korábban megtehette – mondja Szűcs Zoltán Gábor politológus.
A berlini fal leomlása a liberális optimizmus korszakának nyitánya volt.
Partneri viszony a szomszédokkal (főként Berlinnel és Béccsel), illetve növekvő aggodalom az orosz előretörés miatt – így foglalható össze a Babis-korszak utáni cseh külpolitika fő iránya. Petr Fiala és az új koalíció pénteki színre lépése után Orbánékkal is sokkal kritikusabbak lesznek Prágában.
Van esély rá, hogy három hónapnál hosszabb lesz az üzemanyagárak rögzítése; a kormány ugyanis a választások előtt aligha lesz jobb helyzetben, mint amilyenben most meglépte ezt az intézkedést – állítja Büttl Ferenc közgazdász.
Pénztárosok helyett digitális kasszák, eladók helyett vevőszolgálati szakértő – jelentős változást hoz a digitalizáció a kiskereskedelemben, ráadásul rövid távon. Felmérések szerint négy éven belül több mint 108 ezer állás kerül veszélybe. A dolgozók többsége ezt látja is, de csak kis részük gondolja, hogy épp az ő munkakörét üti el a digitalizációs henger.