Babosék kiestek a US Open negyeddöntőjében

Berki Krisztián olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász a korábbi terveivel ellentétben mégsem indul a péntektől vasárnapig tartó szombathelyi világkupaversenyen.



„Jelenleg kilencvenszázalékos produkcióra vagyok képes, még egy pici hiányzik a tökéletes gyakorlathoz, és nem mindegy, hogyan térek vissza. Pályafutásom alatt egyszer döntöttem úgy, hogy hasonló felkészültséggel elindulok egy versenyen, és az elég megterhelő volt. Most úgy határoztunk az edzőmmel, hogy folytatva az edzéseket, kihagyom a szombathelyi világkupát, és a világbajnokságra összpontosítok” – idézte Berkit a magyar szövetség keddi közleménye.

Fotó: Tóth Gergő/Népszava

Az UTE sportolója augusztus 15-én jelentette be, hogy a makacs vállsérülése miatti, több mint kétéves kihagyást követően a szombathelyi vk-állomáson tér vissza. A 34 éves lólengés-specialista 2017 áprilisában ezüstérmet nyert a kolozsvári Európa-bajnokságon, azóta viszont nem versenyzett, sőt három operációra is szüksége volt. A vasi megyeszékhelyen a magyar színeket hat férfi és négy női tornász képviseli, ezen felül a rendező országnak lehetősége van versenyen kívül is indítani sportolókat. Az eseményen több mint harminc ország több mint 150 versenyzője szerepel majd. Az olimpiai kvalifikációs világbajnokságot október 4. és 13. között rendezik Stuttgartban.