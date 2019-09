Csak látszólag zöldek a hazai zöldadók

A jelek szerint az energiaügyi és klímapolitikai államtitkárság veszi át a fenntarthatósági államtitkárság tevékenységét.

Weingartner Balázs fenntarthatóságért felelős államtitkár után szeptember 1-i hatállyal helyettesét, Makai Martina fenntartható fejlesztésekért felelős helyettes-államtitkárt is felmentették – derül ki a szerda esti Magyar Közlönyből. Makai Martina az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál (ITM) annak 2018-as megalakulása óta töltötte be a tisztséget, de az előd Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban már 2015 óta ellátta a hasonló, zöldgazdaság-fejlesztésért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes-államtitkári teendőket. Makai Martina különösebben nem vétette észre magát a nyilvánosság előtt. Utoljára lapunknak idén májusban egy hulladékhasznosítási kiállításon állt ki amellett, hogy amíg az EU kifejezetten nem tiltja be a műanyag zacskókat, mi sem lépünk . A kormányzati honlap tanúsága szerint a frontot már csak az idén januárban kinevezett Schweickhardt Gyula Levente környezeti- és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes-államtitkár tartja. Legalábbis a nyilvánosság előtt még Makai Martinánál is hallgatagabb állami vezetőről eddig nem született hasonló határozat. Kaderják Péter, az ITM energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára augusztus végén lapunknak elérendő célnak nevezte , hogy a jövőben összefésüljék az ágazat általa képviselt stratégiaalkotási, illetve a fenntarthatósági államtitkárság által eddig képviselt „támogatási” tevékenységet. Ez alapján nem kizárt tehát, hogy a jövőben Weingartnerék feladatait is Kaderjákék veszik át. Ugyanakkor az államtitkár azt is hangsúlyozta, hogy ebben még nincs döntés.