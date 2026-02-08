Vágyálom a gyors bérfelzárkóztatás

Bár a kormány egyre-másra hangoztatja, hogy az uniós átlaghoz mind jobban közelednek majd a hazai jövedelmek, ám a szándéknál ehhez azért több kell. Ehhez elengedhetetlen a tekintélyes gazdasági növekedés, ám a bérekre rakodó magas terhek is a terv útjában állnak. Akad olyan vélemény is, hogy ehhez alapjaiban kell a gazdaságot átalakítani.