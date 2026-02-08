Választási győzelme esetén Magyar Péter pártja kiszámítható gazdaságpolitikát, gazdasági növekedést és az infláció csökkentését ígéri, ezáltal 2030-ra az ország az euró bevezetésének az előszobájába érhet.
Erőlteti a korai büdzsét az Orbán-kormány.
A zöldek, a néppárttal való másfél éves kormányzásuk legnagyobb sikerenként értékelik a környezetvédelmet elősegítő megállapodást, amely a gazdaság növekedését is gyorsíthatja.
Egy javaslat szerint a magas keresetűek ideiglenes szolidaritási adókkal támogathatnák a legrászorultabb rétegeket a pandémia idején.
A főpolgármester Orbán Viktor parlamenti beszédére reagálva kijelentette, hogy nem a kormány támogatja a fővárost, hanem épp fordítva.
Átformálná a települések finanszírozását a legnagyobb önkormányzati szövetség, amelynek elnöke újabb öt évre a fideszes Schmidt Jenő lett.
Ha egy magyar cég 100 ezer forint nettó bért akar kifizetni, akkor ez összesen 179 ezer forintjába kerül, ez a második legmagasabb bérköltség a tágabban vett régióban – derült ki a Mazars adótanácsadó felmérésből.
A magyar adórendszer első látásra zöldebb az uniós átlagnál. Hagyományos környezetvédelmi adókból mégis alig százmilliárd forint folyik be évente az államkincstárba.
Településenként eltérően látják, ki kell-e szabni 0 forintnál magasabb plakátadót. A kérdésben Debrecen áll szemben Pétfürdővel - utóbbi önkormányzat úgy értelmezi az adótörvény módosítását, hogy minden maradhat ahogy eddig volt.
A béreket terhelő adók csökkentése elsődleges feladatat, mert Magyarország még mindig túladóztatja a munkát a környező országokhoz, illetve az Európai Unió átlagához képest, ami versenyképességi hátrány - ezt az állami tévében mondta Domokos László.
A járulékcsökkentés ellenére a régiós országok között még mindig a magyar munkaerő után kell a legtöbbet az államkaszába fizetni. Versenyhátrányunk e téren 2022 után sem csökken.
Jövőre csak két társadalombiztosítási hozzájárulást kell fizetni Romániában: a Társadalombiztosítási Hozzájárulást (CAS) és a Társadalombiztosítási Egészségügyi Biztosítási Hozzájárulást (CASS).Mindkettőt csak az alkalmazottaknak kell fizetniük, mondta Viorel Stefan pénzügyminiszter a Capital.ro munkatársának. A munkanélküliségi hozzájárulást és a többi, hasonló adót megszüntetik.
Egy új, bújtatott adóval vegzálná a kereskedelmi láncokat a kormány, de nem állnak itt meg, mert betiltanák a reklámújságokat és a vasárnapi nyitva tartást is megpróbálnák ellehetetleníteni – derül ki az index.hu írásából, amely egy, a múlt héten államtitkári egyeztetésen átesett dokumentumra hivatkozik.
A kormány mindenképpen megvédené Brüsszeltől és saját hatáskörbe tartaná a bér és adópolitikát. Már csak azért is, mert a csökkenő adóterhek segítik leginkább a bérnövekedést. Szakmai körök véleménye szerint a kormány által vizionált uniós szándékok nem léteznek, a kérdés pedig nincs terítéken.
Bár a kormány egyre-másra hangoztatja, hogy az uniós átlaghoz mind jobban közelednek majd a hazai jövedelmek, ám a szándéknál ehhez azért több kell. Ehhez elengedhetetlen a tekintélyes gazdasági növekedés, ám a bérekre rakodó magas terhek is a terv útjában állnak. Akad olyan vélemény is, hogy ehhez alapjaiban kell a gazdaságot átalakítani.
Az LMP szerint a javuló foglalkoztatási adatok csak akkor érnek valamit, ha a munka kiemel a szegénységből és megélhetést ad - közölte az ellenzéki párt társelnöke azt követően, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a foglalkoztatás növekedéséről számolt be csütörtökön.
Jövőre szűkül a kedvezményesen adózó béren kívüli juttatások köre, és számos elemet átsoroltak a magasabb adóterhet viselő egyes meghatározott juttatások kategóriájába, igaz az utóbbiak után fizetendő közterhek mértéke így is csökken - hívja fel a figyelmet a Mazars nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat csütörtöki közleményében.
A kormányzat növekedési pályán látja a magyar gazdaságot és úgymond továbbra is ösztönzi a beruházásokat, csökkenti az adókat, emeli a béreket a jobb számok érdekében. A gazdasági elemzők, szakemberek azonban korántsem ennyire derűlátóak, állítják, a növekedés megduplázódásának esélye szinte lehetetlen.
Továbbra sem csillapul a kormány államosítási étvágya, így az összes lakossági közszolgáltatást állami kézbe akarja venni. Ezzel nemcsak az önkormányzatok maradék önállóságából farigcsál le újabb szeleteket, de hatalmas veszteségeket kockáztat, amit az adófizetőkkel fizettet majd meg.
A román adóhatóság ezentúl nyilvánosságra hozza a magán- és jogi személyek nevét, akik tartoznak az államnak - olvasható abban a határozatban, amely csütörtökön jelent meg a román közlönyben.
A jövő évi költségvetés szerdától péntekig tartó vitáját követően szombaton is ülésezik az Országgyűlés, a képviselők ugyanis ma megtárgyalják a jövő évi adóváltoztatásokat, és a büdzsét megalapozó törvénymódosításokat is.
Egy szakértői elemzés szerint soha nem fizettek annyi adót a magyar emberek, mint manapság. Pedig a brókerkormány adócsökkentéseket és adóegyszerűsítéseket ígért a választóknak. Ezzel szemben mind az adók száma, mind pedig a fizetendő adó összege nőtt - írja közleményében Burány Sándor.
Orbán Viktornak már az egy kulcsos, egy számjegyű személyi jövedelemadó is sok. A miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) gazdasági évnyitóján a 0 százalékos adóról ábrándozott. Úgy vélte, a 2010-ben elindított gazdasági reformok ebben a ciklusban is működnek. Közgazdászok szerint ezek egyike sem minősül reformmértékű lépésnek. Bejelentette: akár törvénymódosítással megerősítik az MNB pénzügyi felügyeleti jogosultságát.