Tiborcz után nyomoz Hadházy

Egy hazai felmérés szerint tíz betegből csupán kettő váltja ki egy év elteltével is az infarktus, agyvérzés elkerülését segítő gyógyszerének a receptjét.

Hamarosan tájékoztatót is kapnak a betegek a sztatinjuk (vérzsírszint csökkentő) mellé a patikában. A koleszterinszint normalizálását szolgáló gyógyszerek eredményesebb használatát segítő akciót a Magyar Gyógyszerész Kamara kezdeményezte. A kampány keretében a gyógyszerész valamennyi sztaninra szóló recepttel jelentkező páciensnek át ad majd egy szórólapot, amelyen a készítménnyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat gyűjtötték csokorba. S emellett a gyógyszerészek további feladata lesz az érintetteket szóban is tájékoztatni, a kérdéseikre válaszolni. A sztatin a szív-, és érrendszeri betegek gyógyszere, segít megelőzni az érszűkületet, a szívrohamot, az agyvérzést. Akinek az orvosa felírja a szert, annak általában azt élethosszig kellene szednie, ám egy hazai felmérés szerint tíz betegből csupán kettő váltja ki egy év elteltével is a receptet. Pedig, ha valaki egy éven belül abbahagyja, az olyan mintha el sem kezdte volna az alkalmazását. A magas vérzsírszint nem okoz panaszokat, csak a laborleletből olvasható ki, hogy valami nincs rendben. Az sem tűnik fel a gyógyszerszedő betegnek, ha a készítmény normalizálja a vérzsírszintjét, és ezzel csökken az agyvérzés, illetve az infarktus kockázata. S miután nincs látványos közérzetbeli változás azzal sem, ha valaki szedi, meg azzal sem, ha nem, így a betegek könnyen abbahagyják. A patikákban 376 sztatinfélét illetve kombinációt lehet megvásárolni. Általában a sztatinokat jellemzően naponta lehetőleg ugyanabban az időben kell bevenni. A gyógyszerésznek a készítmény kiadása előtt meg kell néznie, hogy a páciens milyen egyéb készítményeket szed. Van-e köztük olyan, amely káros mellékhatással járhat az adott sztatin alkalmazása mellett. A vérzsírcsökkentők mellett lehetőleg kerülni kell a grapefruit, illetve az orbáncfű kivonatot, mert míg az előbbi fölerősíti a hatását, az utóbbi gyengíti azt. Lapunknak Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke elmondta: a gyógyszerészek egyelőre társadalmi munkában látják el ezt a feladatot. Hozzátette: az elmúlt napokban minden magyarországi gyógyszertárba eljuttatták betegeknek szánt szórólapokat. Emellett minden gyógyszertár megkapta azt a módszertani segédletet is, amely a gyógyszerészeket segíti a betegtájékoztatásban. A program keretében arra is lehetőségük lesz a betegeknek, hogy egyeztetett időpontban kapjanak információt gyógyszereikről, azok helyes szedéséről.