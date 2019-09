A Legfőbb Ügyészség jelenti, nagyon elégedett a saját munkájával

A szülők csaknem ötöde nem kérte az elmúlt tanévben a térítésmentes HPV-oltás gyermekének. Idén az MSD, az ingyenes vakcina állami beszállítója kampányt is indított a szülők mind hatékonyabb meggyőzésére.

Még egy hét van arra, hogy az idén oltható 46 ezer hetedikes lány mindegyike bevigye az iskolába a vakcina beadásába beleegyező szülői nyilatkozatot. Az oltást a 12. életévüket betöltött lányok kapják meg az iskolákban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint a tavalyi tanévkezdéskor mintegy tízezernél kevesebb, 8710 szülő nem kérte a lánya ingyenes humán papillomavírus (HPV) elleni oltását. Közülük mindössze 422-en hárították el azzal az indokkal a lehetőséget, hogy gyermeküknek már korábban beadták a vakcinát. Ezzel ugyan javult az érintett korosztály honi átoltottsága, ami az elmúlt tanévben 78 százalékos, míg korábban 74-75 százalék volt. Miután az oltóanyag rendelkezésre áll, jó lenne, ha valamennyi érintett megkaphatná azt. Hiszen a HPV víruscsalád nem csak méhnyakrákot okozhat, hanem egyéb súlyos daganatos megbetegedések kialakulásában is szerepet játszhat. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a HPV elleni vakcinák biztonságosságát kiemelkedőnek minősítette. A Szondaphone Kft. által készített friss reprezentatív kutatás szerint a magyar szülők több mint fele (55%) nincs tisztában azzal, hogy a HPV okozta fertőzés mennyire gyakori: a szexuális életet élő nők és férfiak kétharmada az élete során átesik egy ilyen fertőzésen. A fertőzöttek többsége nem is tudja, hogy vírushordozó, így könnyen továbbadja a kórokozót. Általában a vírushordozók tíz százalékánál tartós fertőzés alakul ki, ami több év alatt akár rosszindulatú daganatos megbetegedést okozhat.A reprezentatív kutatás szerint a vírus rendkívüli gyakorisága ellenére a magyar szülők mintegy ötöde még csak hallomásból sem ismeri a HPV-t, bár még így is tájékozottabbak az európai átlagnál. Azok közül, akik ismerik, a legtöbben (68%) a méhnyakrák vírusaként azonosítják, pedig nem ez az egyetlen veszélye: rákkeltő típusai tartós fertőzés esetén egyéb rosszindulatú daganatokat is képesek okozni, férfiak és nők esetében egyaránt. Ezekről a következményekről azonban a magyar szülők döntő többsége nem tud. A HPV oltás akkor a leghatékonyabb, ha beadására még a szexuális élet megkezdése előtt sor kerül. A vakcina 96 országban a nemzeti oltóprogramok része, öt éve Magyarországon is elérhető, nem kötelező, de térítésmentesen biztosított oltóanyagként. „A kormány a 2014/15-ös tanévben indította el a serdülő lányok HPV elleni önkéntes védőoltását. Erre a célra eddig 6 milliárd forintot fordított. 2014 óta több mint 170 ezer hetedik osztályos lány kapta meg a védőoltást. Magyarországon a HPV elleni átoltottság az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ szerint is kimagasló” – írta a Népszava kérdésére a szakminisztérium. Bár tavalyi tender győztesétől a kormány elegendő oltóanyagot vásárolt ahhoz, hogy a fiúk térítésmentes oltása is megkezdődhessen, a tárca egyelőre halogatja az erről szól döntést. Lapunk ezzel kapcsolatos kérdésére az Emmi sajtóosztálya azt írta: a fiúk HPV oltásával kapcsolatban jelenleg is vizsgálja az oltás bevezetésének lehetséges időpontját.