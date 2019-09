A katasztrófavédelmi alaphoz is hozzányúlt az EU a Brexit miatt

Elfogadta a londoni alsóház 327-299 arányban harmadik olvasatban, vagyis végleges formájában azt a törvénytervezetet, amely megtiltja Boris Johnson miniszterelnök konzervatív párti kormányának Nagy-Britannia rendezetlen, megállapodás nélküli kiléptetését az Európai Unióból.

A munkáspárti indítvány holnap kerül a parlament felső kamarája, a Lordok Háza elé kerül, ahol annak tagjai is fűzhetnek módosításokat a tervezethez; ebben az esetben az indítvány visszakerül az alsóházba, amelynek képviselői ismét szavaznak, ezúttal a felsőház által beillesztett módosítások sorsáról. A végszavazás után - ha a parlament elfogadja a végleges változatot - II. Erzsébet királynő formálisan kihirdeti az új törvényt. Boris Johnson brit miniszterelnök előrehozott választások kiírását kezdeményezte október 15-ére.

Belharc a toryknál