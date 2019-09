Fischer Ádám elkeseredett: Magyarország mindig is feudalista volt, ahol sosem lesz demokrácia

Éppen a hétfőn kezdődött országos fogorvos-tiltakozás idején érezték azt a soproni hivatalok, hogy ellenőrizni kell a rendelőket.

A lapunkhoz eljutott hírek szerint az önkormányzat és az ÁNTSZ munkatársai is látogatást tettek több alapellátó rendelőben. Volt olyan hely, ahol a rendelés hivatalos vége előtt tíz perccel toppantak be. (Az akció ellenére minden rendelőben van egy orvos, aki a sürgős esetek ellátja a rendelési időben.) A "fenntartói ellenőrzéseken" jegyzőkönyvezték, amit az adott rendelőben tapasztaltak, és eltávolították a figyelemfelhívó akcióról szóló tájékoztatóját a várókból. Volt olyan szakrendelő is a városban, ahol az ÁNTSZ a "sterilezés" szabályainak betartást vizsgálta. A praxisok jobb finanszírozását követelő demonstráció szervezője, Nagy Ákos szerint a betegtájékoztatók eltávolításával az önkormányzat emberei jogsértő helyzetet idéznek elő, mivel a szakhatóság az orvosnak előírja, hogy tájékoztassa a beteget a rendeléssel kapcsolatos tudnivalókról. Így ezt a tájékoztatót vissza kell helyezniük az érintett rendelők orvosainak a váróhelyiségekben: pácienseiknek tudniuk kell, hogy sürgős helyzetben hol látják el.