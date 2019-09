Véletlenül épp most ellenőrzik a fogorvosokat

A kormány sikerként beszél a helybe vitt vizsgálatokról. Az érintettek szerint viszont az lenne az igazi siker, ha könnyen eljuthatnának orvoshoz, és ott nem kellene fél napot várni.

– Itt lesz a tüdőszűrés? – érdeklődött nagyot slukkolva cigarettájából a csökölyi iskola bejárata előtt egy húszévesforma férfi, majd bólintásunkra elpöckölte a dekket és besétált az udvarra. Két perc múlva viszont már ismét a kapu előtt füstölgött, ugyanis a tíz órára meghirdetett általános szűrővizsgálat csúszott. A szűrőbuszok meg az orvosok időben érkeztek, de a potentátokra még várni kellett. Fél tizenegykor aztán mindenki megérkezett – addigra pedig összegyűltek vagy hatvanan a somogyi faluból meg a környékről, hogy kihasználva a "Helybe visszük a szűrővizsgálatokat nemzeti népegészségügyi stratégia" kínálta lehetőséget, felméressék egészségügyi állapotukat. - Általános állapotfelmérés, vérnyomásmérés, vércukorszint-ellenőrzés, testzsírszázalék-mérés, ezek kardiológiai kiértékelése, EKG, szívultrahang, méhnyakrák-, szájüregrák- és fogorvosi szűrés – sorolta a három buszban esedékes vizsgálatokat Surján Orsolya helyettes országos tisztifőorvos, aki elismerte, azért indította útjára a programot a kormány, mert idehaza, s főleg vidéken igencsak alacsony a részvételi hajlandóság a különféle megelőző szűrővizsgálatokon. Éppen ezért első körben harminc hátrányos helyzetű településre mennek el a szűrőbuszok – jelenleg tíz van belőlük –, hosszabb távon pedig azt tervezik, hogy minden megyeszékhelyen lesz szűrőbusz, mely folyamatosan járja majd az adott megyét. Somogyban Csököly mellett legalább 150 faluba azonnal indulhatnának, a megye egészségi állapota ugyanis a felmérések szerint rosszabb, mint az országos átlag, az aprófalvakból jellemzően alig járnak szűrővizsgálatokra. Többek között ez is az oka, hogy egy somogyi nő születéskor várható élettartama 1,5, egy férfié pedig 2,6 évvel kevesebb, mint fővárosi társaiké – és azt az adatot a Balaton-part, illetve a megyeszékhely erősen fölfelé húzza. - Múlt ősszel voltam Kaposváron tüdőszűrésen – felelte Kovács József. – Most a vérnyomásom és a vércukrom akarom megnézetni. Minden évben elmegyek, anno a barcsi parkettagyárban dolgoztam a lakkozóknál, onnan rendszeresen vittek minket szűrésekre, hát megszoktam. Amúgy is próbálok egészségesen élni, naponta négyszer tornázom, és tolom a fokhagymát. Hamarost kiderült, a hatvan éves férfi ebből a szempontból igazi különc a településen, ugyanis rajta kívül senkivel sem sikerült beszélnünk, aki rendszeres szűrésrésztvevő lett volna.

– Három éve volt itt egy szűrőbusz, akkor eljöttem – mondta Mátésné Horváth Valéria. – Kaposvárra kellene amúgy bejárni, ami innen kész tortúra.

– Ötven perc a busz, ami két kilométerre áll meg a kórháztól – erősítette rá Pandur Gézáné.

– De csak iskolaidőben, nyáron ugyanis olyan rossz a közlekedés, hogy inkább el sem indul az ember – szólt közbe Mátésné. – Hiába harminc kilométer a megyeszékhely, egész napos program beutazni valamiért.

– Ráadásul jó, ha két-három hónapra kapunk időpontot, de a kardiológián az öt sem ritka – bólogatott özvegy Ballér Istvánné. – És az is csak afféle körülbelül idő, ugyanis simán várhat az ember két-három órát a kórházban. Utána pedig, ha találnak valamit, visszarendelik másnapra: kinek van erre ideje és pénze. Havi hatvanezerből nem tudok még utazgatni is. S ha felírják az új gyógyszert, ugyan, miből váltom ki? Hát inkább be sem megyek, ha nagy a baj, itt a körzeti orvos.

A falubeliek hasonlóképpen vélekednek, egy húszas évei elején járó, háromgyerekes anyuka arról beszél, hogy örülnek, ha tejre, kenyérre, krumplira, tésztára jut, és nemhogy szűrővizsgálatokra nem jut el, de még egészséges ételt adni a gyerekeknek is kihívás. Sokszor ráadásul teljesíthetetlen. – Jó, hogy idejöttek a buszok, de mi lesz a jövő héten vagy éppen fél év múlva? – kérdezte. – Aki hátrányos helyzetű településen él, az tudja, nincsenek olyan lehetőségei, mint egy városinak. Nekünk fogorvoshoz is két településsel arrébb, Nagybajomba kell utazni, s jó ha van autó, mert busszal tragédia odajutni. Aztán elköszönt, ugyanis regisztrálnia kellett magát. Amit a délelőtt valamivel kevesebb, mint százan tettek meg, köztük meglepően sok fiatal férfi és kisgyerekes nő. Már-már meglepődtünk, mennyire egészségtudatosak, ám a kezdés előtt a kapuban dohányzó férfi egy traktor mögé csatolt utánfutóra mutatott, melyen 150 egységcsomag – mosó- és tisztálkodási szerekkel, kávéval, pezsgőtablettával – várta gazdáit. - Csak nem hagyjuk itt az ingyen pakkot – mondta. – Ha ezért ki kell bírnom egy tűszúrást, hát legyen.