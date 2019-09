Tízből nyolc 75 évnél fiatalabb magyar úgy hal meg, hogy meg lehetett volna menteni

A biztonságos működés felügyeletét feltétlenül egy nyugati cégre akarták rábízni.



Az új paksi blokkok egyik fontos rendszerére írtak ki tendert nyár elején: az úgynevezett irányítástechnikáról van szó, amely az atomerőmű biztonságos működését felügyeli. Csak a rendszer főbb elemeinek szállítása több mint 100 milliárd forintba kerül. A tender érdekessége, hogy mint a Direkt36 írja, a kormány nyilvánosan is jelezte, azt szeretné, ha ezt az értékes megbízást nyugati cég kapná meg,

ez azonban a projekt kezdete óta éles konfliktust okozott a megrendelő magyar fél és a bővítést végző oroszok között.

Utóbbiak ugyanis maguknak szerették volna ezt a munkát. A magyar kormány viszont azért akart nyugati beszállítót, mert velük a jelenleg működő paksi atomerőmű felújítása során is jól tudtak együttműködni. Ráadásul a kormány szerint az idegen informatikai behatolások elleni védelmet is jobban tudná garantálni egy nyugati beszállító.

A magyar kormány álláspontja látszik felülkerekedni. Az építkezést, valamint az ezzel összefüggő közbeszerzéseket is lebonyolító orosz Roszatom honlapján elérhető dokumentumok szerint a tenderre tisztán orosz pályázó nem jelentkezett. Jelenleg két pályázó, egy francia-német csoport és egy dél-koreai konzorcium van versenyben.

A mostani tender csak a fő irányítástechnikával foglalkozik, ezen kívül a rendszer további részeit is be kell szerezni. Ebben a folyamatban pedig már részt vehetnek az oroszok is. A nyáron például már kiírták a rendszer diagnosztikájáról szóló, 6,3 milliárd forint értékű pályázatot, amelyre a Rolls-Royce és Skoda JS konzorciumán kívül még két moszkvai székhelyű cég jelentkezett.