Kamatrögzítésre buzdítják a devizahiteleseket a bankok

Elriaszthatja az online kártyás fizetéstől a vásárlókat a jövő héten életbe lépő uniós irányelv. Elképzelhető, hogy a bankok ismét haladékot kapnak.

Már az interneten, nem pedig az üzletekben választják ki a vásárlók a megvenni kívánt termékeket, a boltokban így már csupán gyors kiszolgálásra vágynak. Ezt tapasztalta az Extreme Digital, amely csütörtökön új, a vevők minél gyorsabb kiszolgálására fókuszáló üzletet nyitott Budapesten. A 266 négyzetméteres vásárlói térben nincsenek tucatszámra kiállított árucikkek, helyette egy kétszer ekkora hátsó raktárhelyiség gondoskodik a gyors kiszolgálásról. A számítás – na meg a csaliként meghirdetett jelentős nyitási kedvezmény – bejött: a sor már a nyitás előtt több tízméteren át kígyózott az utcán. - Ők a jövő vásárlói, mindannyian az internet révén jutottak el ide – fogalmazott Várkonyi Balázs, az Extreme Digital alapító ügyvezetője. Szerinte az elkövetkező tíz évben ez a vásárlási forma – interneten kinézni, boltban átvenni - veszi majd át az uralmat a kereskedelemben. Vásárlóink fele ma már online rendeli meg a kívánt terméket, holott két évvel ezelőtt még 70 százalékuk az üzletben tette ezt – fűzte hozzá. A bolti átvételt ugyanakkor azért részesítik még mindig előnyben, mert így fizikai valójában is megvizsgálhatják még a fizetés előtt a terméket.

A GKI Digital egy korábbi felmérése szerint tízből hat esetben – ha elérhető távolságban van egy bolt - az online vásárlók inkább a személyes átvételt választják. A saját „offline” bolthálózattal is rendelkező webáruházak ezért egyre inkább előnybe kerülnek tisztán online társaikkal szemben. Az online vásárlók háromnegyede ráadásul utólag fizet, átvételkor pedig – bár egyre több helyen van lehetőség bankkártyával fizetni - több mint felük készpénzzel egyenlíti ki a számlát. A kereskedők viszont inkább szabadulnának az utánvétes fizetéstől és a készpénztől, hiszen ezen tranzakciók több mint fele a webáruházak logisztikai partnerein megy keresztül. Emiatt a kereskedők több napos késéssel jutnak csak a pénzükhöz, a futároknak pedig teher és felelősség a készpénz kezelése. Az elkövetkező néhány hónapban azonban még jobban visszaszorulhat a bankkártya-használat a netes vásárlásokban – vélekedett kérdésünkre Várkonyi Balázs. A szeptember 14-től az egész unióban életbe lépő módosított pénzforgalmi irányelv, az úgynevezett PSD2 (Revised Payment Services Directive) szerinte akár 10-15 százalékkal is visszavetheti a bankkártyás fizetéseket. Az irányelv többek között előírja ugyanis az erős ügyfélhitelesítést. Mobiltelefon nélkül például jövő héttől senki nem tud majd a webáruházakban kártyával vásárolni. A fizetéshez eddig elég volt megadni a bankkártyán szereplő adatokat, a plasztikot azonban könnyű ellopni. Az uniós irányelv azonban kötelezővé teszi a bankoknak a kétlépcsős ügyfélazonosítást.

Egy ügyfél azonosítása alapvetően három módon lehetséges: egy csak általa ismert jelszóval, egy csak általa birtokolt eszközzel (például mobiltelefonnal), valamint az ügyfél biológiai tulajdonságával (például ujjlenyomattal, hangmintával). Mobiltelefonra tehát azért lesz feltétlen szükség az online vásárláshoz, mert miután a webáruházban a vásárló megadta bankkártya-adatait, a bank vagy a készülékre küldi a hitelesítési kódot, vagy annak segítségével igazolhatja magát az ügyfél biometrikusan (például az ujjlenyomatával). Ezek az első hallásra bonyolultnak tűnő pluszlépések Várkonyi Balázs szerint már most számos vásárlót visszatartanak. A kártyás fizetések náluk az utóbbi időben érezhetően visszaestek, hiszen néhány bankkártyánál már most is alkalmazzák a bankok a kétlépcsős hitelesítést. Ez azonban csak átmeneti csökkenés lesz, a rendszer bejáratódása után az ügyfelek rájönnek majd, hogy mindez a biztonságukat szolgálja – tette hozzá. Madar Norbert, a GKI Digital vezető tanácsadója is úgy véli: valószínűleg nem most kezdenek majd el bakkártyával fizetni a webáruházakban azok, akik eddig inkább a készpénzt választották. Szerinte azonban a már kártyával fizető vásárlókat a dupla azonosítás nem fogja elriasztani. A bankok az új előírások miatt ugyanis kénytelenek voltak fejleszteni rendszereiket, az ügyfelek így kényelmesebben és biztonságosabban vásárolhatnak ezentúl. A PSD2 nem csak a kétfaktoros azonosítást vezeti be, hanem külső szolgáltatóknak – például fintech cégeknek - is hozzáférést enged a folyószámlaadatokhoz. Így lehetővé válhat például a multibanking, vagyis akár a család összes bankszámláját egyetlen applikáción keresztül lehetne kezelni. De akár komplett grafikonokat is kaphatnak az ügyfelek a vásárlási szokásaikról. A várható konkurencia miatt viszont a bankok is lépek, és fejlesztették mobilaplikációikat. Néhány pénzintézetnél például nem feltétlen az sms-ben kapott kódot kell bepötyögni, elég egy felugró ablaküzenetet jóváhagyni. Lehet QR-kód vagy ujjlenyomat segítségével is hitelesíteni a vásárlást – magyarázza Madar Norbert. Hozzátette: arra is lehetőség lesz, hogy ha a vásárló az adott kereskedőt megbízhatónak tartja, akkor ezt jelezheti, és a továbbiakban ott nem kérik majd az erős ügyfélhitelesítést.