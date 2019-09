Meghalt Robert Mugabe

Nemzetközi sajtószemle, 2019. szeptember 6.

FT A lap azt idézi a budapesti Demográfiai Konferencián elhangzott Kövér-felszólalásból, hogy nem normális az, ha valakinek nincs gyereke, és hogy az ilyen emberek a halál pártján állnak. Az Országgyűlés elnöke hozzátette, hogy a gyerekvállalás nem magánügy, hanem nagyon is a közre tartozik. A jelentés hozzáteszi, hogy Magyarország keresi, miként növelhetné a születések számát, miközben továbbra is elutasítja a bevándorlást. A nacionalista Orbán Viktor számára a migráció elvetése 4 éve politikája központi elemét képezi, ám ezzel egyidejűleg igyekszik gátat vetni annak, hogy az ország lélekszáma az előrejelzések szerint 2050-re 8,3 millióra apadjon. Beszédében a kormányfő visszautasította a túlnépesedéssel kapcsolatos környezetvédelmi aggályokat. Egyben megpróbálta szembeállítani ezen a területen a magyar és a nyugati törekvéseket, amikor kifejtette, hogy vannak, akik lakosságcserét akarnak a földrészen – politikai vagy egyéb okokból. Mindenesetre a születések aránya Magyarországon messze elmarad attól, ami pótolná a népességfogyást. A Standard and Poor’s képviselője arra figyelmeztetett az eseményen, hogy ezen még a legnagyvonalúbb családtámogatási program sem képes segíteni. Ő a külföldiek befogadását és a kivándorlás megállítását tanácsolta, miután az OECD úgy becsüli, hogy 2008-tól kezdve, 10 év alatt, egymillióan hagyták el az országot. Szerinte ehhez emelni kell a béreket, javítani kell az intézmények és a közszolgáltatások szintjét. Krekó Péter úgy látja, hogy az orbáni családpolitika, amely vallási mondandóval párosul, nem más, mint politikai retorika. Közben a hatalom szép csendben kezd beengedni vendégmunkásokat a környező államokból. De az eddigi tapasztalatok szerint csodát nem lehet várni tőle. Molnár Csaba azt mondta a tanácskozás után, hogy a világon nincs jobb fogamzásgátló, mint Orbán Viktor és kormánya. Mert a központi intézkedések láttán a szülők jelentős része úgy véli, hogy jobb az, ha gyerekük Németországban, Angliában vagy Hollandiában nő fel.

Le Figaro A lap „Orbán Viktor a 'családbarát' konzervatívok vezére" címmel számolt be arról, hogy a magyar miniszterelnök vezette azt a nemzetközi rendezvényt, amely a hagyományos családmodellt kívánta hirdetni, illetve a „keresztény értékek" nevében próbált a gyerekvállalásra ösztönözni. A magyar politika 2010 óta mind inkább szorgalmazza, hogy szülessen több gyerek az egyik legvoluntaristább keleti országban. A kormányfő a tanácskozáson közölte, hogy a siker egyik feltétele a kereszténység feléledése Európában. Egyben ritka kivételként a földrész politikusai között, nyílt utalást tett a nagy lakosságcsere összeesküvés-elméletére. Budapest úgy gondolja, hogy hatékonyak voltak az eddigi lépések a lakosság számának emelésére. Szakértők szerint azonban a születések arányszáma alapvetően a gazdasági válság lezárultának köszönhető, és az ország fő problémája a kivándorlás. A bolgár politológus, Ivan Krasztev úgy ítéli meg, hogy a demográfiai gondok ráerősítenek a kontinens középső részén a migráció miatt érzett identitási aggodalmakra.

Economist Kovács Zoltán olvasói levélben utasította vissza a világ egyik legtekintélyesebb hetilapjának múlt heti megállapítását, miszerint amit Orbán Viktor csinált a politikában, az nem jó a magyar szabadság szemszögéből. Az államtitkár szerint éppen az ellenkezője az igaz, és ennek megítéléséhez vehetjük a GDP vagy a munkanélküliség alakulását, de akár az államadósságot vagy a költségvetési hiányt is. Egyre több a befektetés, a kamatok csökkennek, a bérek vásárlóértéke emelkedik. Az abortuszok száma csaknem egyharmaddal esett vissza. Márpedig az ilyen adatok nem egy „kiüresedett" demokráciára jellemzőek, hanem egy szabad nép derűlátására és bizakodására utalnak. Azon kívül szerinte a kerítés nem azért épült, hogy távol tartsa a közel-keleti menekülteket, hanem hogy megakadályozza az illegális belépést a schengeni övezetbe. Mert akik megpróbáltak bejutni, azoknak a többsége nem menekült volt. Arra is kitért, hogy a nagy választási győzelmek adtak demokratikus felhatalmazást a kormánynak a megfelelő politikához. A szabad és hangos magyar sajtó pedig sokkal jobban működik, mint az Economist, amikor felveti, miért nem képes az ellenzék továbbra sem a maga oldalára állítani a szavazókat. Úgy gondolja, a folyóiratnak, a magyar rendszer sok más bírálójához hasonlóan baja van azzal, hogy Orbán kérlelhetetlenül védi a földrész keresztény kulturális identitását. És az illiberalizmus az ő felfogásában azt jelenti: a közös jót teszik az első helyre. Illiberális az, aki az ország határait védelmezi és óvja nemzet kultúráját.

Der Standard A Fertő-tó magyar oldalán kollektív fejcsóválást vált ki, hogy budapesti hatalmasságok hatalmas fejlesztésre készülnek egy kényes oligarchaprogram keretében. Óriási hotel- és szabadidőközpont épülne, összesen 70 millió eurónak megfelelő adópénzből. Erről azonban az ottani háztulajdonosok semmit sem tudnak, őket nem értesítették. A vízben, lábakon álló, nádtetős faépületek ára 300 ezer euró körül van. A nagyra törő terveket különös előjátékként vezette be, hogy két éve a 21 faházból 10 leégett. Állítólag az ott dolgozó tetőfedők hibáztak. A károsultak megkapták a biztosítótól az ellentételt, ugyanakkor a hatóságok megtiltották, hogy újjáépítsék az ingatlanokat. A többieket pedig tavaly arról tájékoztatták, hogy nem kezdhetnek fele semmiféle értéknövelő beruházásba. Az év elején napvilágot látott tervek gigantomán elképzeléseket tartalmaznak: négycsillagos, százágyas szállodát, 880 autónak parkolót, szabadidőparkot, jachtkikötőt és ökocentrumot. A fejlesztéshez állami társaságot alapítottak, de azt még nem árulták el a hivatalosságok, hogy mi lesz az egésszel, ha elkészül. A jobboldali populista Orbán által irányított Magyarországon azonban általában úgy van, hogy a nagy haszonnal kecsegtető üzleti lehetőségeket a kormányfő közeli oligarcháknak adják oda. Ez esetben az hírlik, hogy Ráhelnek nagyon megtetszett a környék. A tónál az idén már lezárták a szabad strandot. A büféket lebontatták, megkezdték a fák és a nád kivágását. A két helyi, magyar és osztrák hajózási cég a múlt hónap végéig kapott haladékot. Hogy jövőre miként lesz, arról fogalmuk sincs. Csak éppen az elképzelések megvalósítása azzal fenyeget, hogy felborul a tó ökológiai egyensúlya. Hiszen olyan területeket vennének el, amelyek védett állat- és növényfajták természetes életterének számítanak. Márpedig az övezet az UNESCO világörökségének számít, a Natura 2000 hálózat része. Egy magyar környezetvédelmi szakember szerint be lehet építeni a partot, de akkor a táj elveszti mostani jellegét. És lehet ugyan továbbra is természetvédelmi területnek nevezni, ám a természetvédelemhez onnantól kezdve nem lesz semmi köze.

Bloomberg Lehet, hogy Budapest lesz az új Isztambul, vagyis az a város, amelyet elveszít az ország vezetője. Tehát Orbán Erdogan sorsára juthat, miután az ellenzék összefog a helyi választásra. Időnként az erős emberek számára is nehéz, hogy megtartsák a „nemzet" legfontosabb településeit. A tiltakozók most éppen Moszkvában Putyinnak okoznak nehéz perceket. Hasonló küzdelem színtere lehet a magyar főváros is. A kormányfő ugyan szuverén módon irányítja az országot, mivel ellenőrzése alá vonta a sajtót, átírta a választási szabályokat, ám a vetélytársak lehetőséget éreznek október 13. közeledtével. Ebből a szempontból Budapest különösen fontos és Karácsony Gergely zárkózik fel Tarlós Istvánhoz. De nem lesz könnyű dolga. A Fidesz három kivételével az összes nagyvárost ellenőrzi, az ellenzék hét választást vesztett el egymás után. Ám Bíró-Nagy András, a Policy Solutions igazgatója szerint a kormányellenes erőknek még sosem voltak ilyen jók az esélyei. Most megmutathatják, milyen lehet az Orbán után világ, az pedig helyben kezdődik. Karácsony a baloldali populizmust favorizálja, és egyesítené a településeket, nem hagyva, hogy azokat olyan, képzelt ellenségek ellen fordítsák, mint a bevándorlók. Isztambuli látogatása alapján úgy véli: Dávid nyerhet a Góliát elleni küzdelemben. A választók azonban meglehetősen kedvetlenek. Egy friss felmérés szerint több mint kétharmaduk Tarlós győzelmére számít, függetlenül attól, hogy ők maguk kire voksolnak.

Economist A lap legtekintélyesebb elemző rovata azt jósolja: Ursula von der Leyen rugalmasan kezeli majd a szabályokat, hogy a kormányok kedvére tegyen. Ennek megfelelően gesztusokra készül azon kelet-európai országokkal szemben, amelyek úgy érzik, hogy az unió másodrangú tagként kezeli őket. Már eddig is békülékeny húrokat pengetett a magyar és a lengyel jogsértésekkel kapcsolatban. Egyben szorgalmazta, hogy vizsgálják felül a kvóták kérdését. A korábbi német védelmi miniszter mindössze 9 fős többséggel lett a Bizottság elnöke, így arra lehetne következtetni, hogy inkább a nemzeti vezetőkre hagyatkozik és a testület munkájában nem a politikai, hanem a technokrata szemléletet érvényesíti. Ám amit idáig tapasztalni a részéről, az éppen az ellenkezőjére utal. Kezdettől fogva igyekezett érvényesíteni a maga elképzeléseit, lásd a női biztosok arányát. Továbbá úgy látszik, hogy erősíteni kívánja a Bizottság politikai szerepkörét és úgy tűnik, hogy egy sor kérdésben balos felfogást képvisel. Ám ez nem mindenkinek tetszik, és tényleg zavaró, hogy a jelek szerint a leendő elnök diplomáciai okokból az eddigieknél szabadabban igyekszik értelmezni a tagállamokkal szemben támasztott igényeket a szabadság és a demokrácia ügyében. De hát nem lesz könnyű a feladata, mert a megosztott Strasbourgban három-négy, sőt nem kizárt: öt pártcsalád támogatását kell elnyernie. Ám nem kérdéses, hogy jogában áll politikai döntéseket hoznia.