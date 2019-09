Szabad szemmel: az egész világ láthatja, mekkora "családbarát" Orbán

Az M5S-nek tíz, a demokratáknak kilenc, a LeU-nak pedig egy miniszteri tisztség jutott, illetve egy pártonkívüli tagja is lesz a kabinetnek Luciana Lamorgese személyében.

Csütörtökön délelőtt beiktatták Giuseppe Conte második kormányát. A kabinetben eddig is részt vevő Öt Csillag Mozgalom (M5S), az eddig ellenzékben működő Demokrata Párt (PD), valamint egy kis baloldali tömörülés, a Szabadon és Egyenlőek (LeU) alkotta kabinetről hétfőn a képviselőház, kedden pedig a szenátus szavaz. Elvileg mindkét akadályt magabiztosan kell vennie Conte csapatának. Az M5S-nek tíz, a demokratáknak kilenc, a LeU-nak pedig egy miniszteri tisztség jutott, illetve egy pártonkívüli tagja is lesz a kabinetnek Luciana Lamorgese személyében. Utóbbi nem is akármilyen minisztérium élére kerül: a jobboldali populista Matteo Salvini utóda a belügyi tárca élén. Egész Európa kíváncsian figyeli lépéseit. Milánó egykori prefektusa közölte, szakít elődje bevándorláspolitikájával. Az új kabinet már meg is tartotta az első kormányülést. Conte kormányfő azt mondta, a kormány programja „a jövőbe tekint”. A demokraták is derűlátóan nyilatkoztak, azt közölték, bátor és ambiciózus kabinetje lesz Olaszországnak. Ami a két pártelnök további szerepét illeti, Luigi Di Maio a külügyi tárcát irányítja, a demokraták elnöke, Nicola Zingaretti viszont nem lesz kormánytag. Az olasz sajtóban számos kétség merül fel annak kapcsán, mennyire lesz tartós a két párt együttműködése. Még az utolsó pillanatban is hatalmas viták zajlottak, igaz, már nem a két koalíciós partner, hanem Conte és Di Maio között arról, ki legyen a miniszterek tanácsának titkára (a kormányfő egyik legfontosabb segítője). Végül az M5S elnöke győzött, az ő jelöltjét, Riccardo Fraccarót nevezték ki a posztra. Ideológiájukat tekintve akadnak ugyan közös pontok az M5S és a PD között, de jelentősek a különbségek például az ország túlköltekezését, vagy a menekültkérdést illetően. Ugyanakkor az új kormány esélyt ad az M5S-nek arra, hogy szakítson a populizmussal és egy európai mértékkel mérve is megbízható, mérsékelt párttá váljon. Igen pozitív üzenet Brüsszel számára, hogy egy igazi „européer” politikust, Paolo Gentiloni egykori miniszterelnököt jelölték uniós biztosnak. Jó jel az is, hogy a demokrata párti európai parlamenti képviselő, Roberto Gualtieri került a rendkívül befolyásos gazdasági- és pénzügyminisztérium élére. S zemélye garancia lehet arra, hogy Róma ne kerüljön konfliktusba az EU-val a költségvetés ügyében. Az M5S pozitív irányú változását idézheti elő az is, hogy a párt felismerheti: uniós szerepét felértékeli a Salvini Ligájával való szakítás. Az új kormány megalakulásával a párt európai parlamenti képviselői várhatóan csatlakozhatnak a liberális Renew Europe frakciójához. Eddig hiába kopogtattak nemcsak a liberálisok, a zöldek és a kommunisták ajtaján is.