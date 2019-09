WHO: 3,7 millió életet mentene meg a helyes táplálkozás

A tanulást is segíti a megfelelő étkezés. Dietetikus elmondja, mit érdemes reggeliznie és iskolába magával vinnie egy gyereknek.

A minőségi reggelizés segíthet a gyereknek a jobb iskolai teljesítmény elérésében. Ráadásul számos vizsgálat kimutatta, hogy azoknál, akik kihagyják a nap első étkezését, nagyobb eséllyel alakul ki túlsúly és elhízás – mondta Wolher Veronika, a Budai Egészségközpont dietetikusa.

A megfelelő reggeli elkészítéséhez olyan nyersanyagokat érdemes választani, amit a gyerek szeret, de biztosítják is az energiát a koncentrációhoz. Ilyenek a teljes kiőrlésű, magas rosttartalmú kenyérfélék, pékáruk, amelyekre kenhetünk zöldség-, például vöröslencse-, padlizsánkrémet vagy humuszt. Tegyünk rá sovány felvágottat, például valamilyen sonkafélét és friss zöldséget is. A szendvics mellé kínálhatunk tejtermékeket, illetve gyümölcsöt. A cukrozott reggelizőpelyhek helyett inkább hozzáadott cukrot nem tartalmazó, natúr készítményeket adjunk, amelyekhez friss gyümölcsöt, olajos magvakat keverhetünk. Már reggel is fontos a folyadékfogyasztás is – tette hozzá Wolher Veronika.

Ha nem éhes

Étvágytalanság esetén kínáljunk savanykás gyümölcslevet, pár kanál gyümölcspürét. Ez képes beindítani a nyálelválasztást, fokozza az emésztést, az étvágyat. Érdemes picivel korábban felkelni, hogy legyen idő reggelizni. Ha egy gyerek a többszöri kínálás ellenére is visszautasítja a reggelit, csomagoljuk be és tegyük a táskájába, hogy elvihesse és később megehesse.

Tízóraira és uzsonnára gyümölcsöt, zöldséget, zöldségkrémmel megkent, sajtos szendvicset adjunk, de megfelelő kisétkezés lehet a joghurt, a kefir, egy tejdesszert, pár szem, hozzáadott cukrot nem tartalmazó, magas rosttartalmú keksz, vagy egy kis adag előre elkészített gyümölcsös zabkása is.

Sok iskolai büfében még mindig lehet csokoládét, chipset, finomított pékárut, cukorkát kapni, de vannak olyan helyek is, ahol gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiőrlésű szendvicset, tejterméket is lehet találni. Ha a gyerek otthon a tudatos táplálkozásra való törekvést látja, nagyobb eséllyel választ egészségesebb nyersanyagokat, élelmiszereket a büfében is. A kevésbé egészséges ételeket kínáló büfék kísértését úgy lehet kikerülni, ha nem is kell odamennie a gyereknek, mert hozott otthonról egészséges elemózsiát – mondta a dietetikus.