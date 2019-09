Rejtélyesen eltűnt egy 800 kilós tengeralatti megfigyelőállomás

Már a haditengerészet bevonását fontolgatják egy 800 kilogramm súlyú tengeralatti megfigyelőállomás megtalálásához a Balti-tengerben Németország partjainál.

A csütörtöki második merülés sem járt sikerrel. A Kieli Egyetem búvárai csak egy kirojtosodott kábel maradványait találták meg. Ez a kábel tartotta az állomást 22 méterrel a felszín alatt - mondta el a kieli kikötőben a GEOMAR óceánkutató központ szóvivője. A rendőrség is nyomoz a bázis eltűnése miatt, amely egyelőre rejtélyes.

A 800 kilogrammos, két részből álló állomás augusztus 21. óta nem küld adatokat, azóta tartják nyilván eltűntként. Az Eckernförde-öböl bejáratánál, a tengerfenéken feküdt Kieltől mintegy 20 kilométerre északnyugatra. Célja az volt, hogy adatokat gyűjtsön a Balti-tengerben zajló változásokról. Védett vizekben feküdt, ahol nem járhatnak hajók, így nem kaphatta fel egy halászhajó hálója. Helyzete az ellopását is valószerűtlenné teszi. A GEOMAR kizárta azt is, hogy egy áramlat vagy egy nagyobb állat mozdíthatta el a helyéről súlya és az állomást helyén tartó nehéz kábelek miatt is.

Hermann Bange, a projekt vezetője elmondta, az intézet a német haditengerészet segítségül hívását fontolgatja. Maga az állomás 300 ezer euróba (99 millió forintba) került, az általa gyűjtött adatok értéke azonban "gyakorlatilag felbecsülhetetlen".