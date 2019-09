24.hu: kartellre emlékeztet a kézilabdacsarnok körül kialakuló helyzet

A kerület fideszes vezetése 360 milliót költ óriásplakátokra, politikai kiadványokra. Ennek az összegnek a nagy részét mi a szociális támogatási rendszer bővítésére fordítjuk majd – mondta Szaniszló Sándor, Pestszentlőrinc és Pestszentimre közös ellenzéki polgármester-jelöltje.

Karácsony Gergely azt állítja, hogy a XVIII. kerület vesztese az elmúlt kilenc év politikájának. Az ön kormánypárti ellenfele – aki kilenc éve polgármester – viszont azt mondja: élhető, családbarát és szerethető a kerület. Hol az igazság?

A fideszes Ughy Attila állításai legfeljebb a 2010 előtti időszakra érvényesek. Karácsony Gergely rövid időn belül ötször járt a kerületben, pont azért, mert annyi a problémánk. Ezen persze nem lepődik meg az, aki itt él: a fideszes polgármesternek gyenge az érdekérvényesítő képessége, ráadásul nem foglalkozott a kerülettel, el is költözött, csak a kampányidőszakra jött vissza megmutatni magát.



Hogyhogy gyenge egy kormánypárti polgármester lobbiereje egy kormánypárti vezetésű fővárosban?

Másként nem magyarázható például az: a szintén kormánypárti, szomszédos XVII. kerületben tizenkét útszakaszt újítottak fel fővárosi forrásokból, miközben nálunk egyetlen egyet sem. Pedig több mint négyezer regisztrált kátyúnk van. A Béke téren a BKK kirakott egy táblát 2014 októberében azzal a szöveggel, hogy hamarosan elkezdődik a felújítás. Azóta sem történt semmi.



Ha Tarlós István marad a főpolgármester, önnek nyilván még nehezebb lenne.

Mégis több előterjesztésem ment át a fideszes többségű fővárosi közgyűlésben, mint Ughy Attilának. Ha ugyanis egy jól előkészített kerületi előterjesztés kerül be a közgyűlés elé, még akkor is átmegy, ha ellenzéki képviselő kezdeményezte. Karácsony Gergellyel egyébként is más időszak köszönt majd be. Szóbeli megállapodást kötöttünk arról, hogy a kerületi, elmaradott fejlesztéseket kiemelten, soron kívül kezeli majd.



A kerületiek nagy része vélhetően a reptéri zajt gondolja a legnagyobb problémának. Tavaly augusztus 16-áig még a megnövekedett forgalom ellenére is elviselhető volt a helyzet. Létezett ugyanis egy egyezség, amit az ellenzék hozott tető alá: a repülők a felszállásnál tettek egy kitérőt a kőbányai új köztemető irányába. Így a legkritikusabb pontban a gépek elkerülték a kerületet. Ezt minden átmenet nélkül megszüntették. Pedig a fideszes kerületi polgármester ült az úgynevezett zajtanács élén, vagyis megakadályozhatták volna ezt a borzalmat, de még csak el sem ment a tárgyalásokra.



Ön azt ígéri, hogy ha megválasztják, kisebb lesz a zaj?

Erőteljesen kell lobbizni az illetékes állami hivataloknál és a Hungarocontrol Zrt.-nél. Karácsony Gergely egyébként határozottan megígérte, hogy megoldjuk a problémát.



Áprilisban ön találkozót kért Tarlós Istvántól, hogy beszéljenek a kerület fejlesztéseiről. Hogyhogy fogadta a főpolgármester?

Fővárosi képviselő vagyok, így minden hónapban találkozunk. Tarlós egyébként pontosan tudja, hogy a XVIII. kerületben váltás lesz. Abban vannak kételyei, hogy őt megválasztják-e, de ha véletlenül igen, akkor abban érdekelt, hogy fenntartsa a kapcsolatot a nagy és meghatározó kerületekkel. A miénk pedig a negyedik legerősebb kerület Budapesten.



Mik lesznek az első intézkedései, ha megválasztják?

Fel kell készülnünk arra, hogy egy teljesen kiürített önkormányzatot veszünk majd át, így az első és legfontosabb feladat a működőképesség biztosítása lesz. A kerületi utak állapota botrányos, nincs csapadékvíz elvezetés, 140 olyan kritikus pont van, ahol közepes méretű eső már élhetetlen állapotokat okoz, vagyis haladéktalanul lépni kell. A szociális támogatások keretösszegét a fideszes vezetés megfelezte még a 2010-es értékekhez képest is. Olyan, egyéni jövedelmekhez viszonyított segélyezési rendszert állítunk fel, amely érdemi támogatást ad a rászorulóknak.



Mindezt miből fizetnék, ha üres a kassza?

A fővárosnál kitartó és komoly munka után ki lehet lobbizni a főútvonalak felújítását, vagy épp a közösségi közlekedés, például az 50-es villamos modernizálását. Rettenetesen irritáló másrészről a mostani XVIII. kerületi költségvetésben egy vaskos tétel. E szerint csak az idén 360 millió forintot költött az önkormányzat óriásplakátokra, politikai kiadványokra, önfényezésre. Ezt az összeget mi biztos, hogy minimálisra csökkentjük. 200-300 millió forintot így például járdaépítésre, vagy a szociális támogatási rendszer kibővítésére szánjuk.