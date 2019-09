Merkelre számítanak a tüntetők

Vlagyimir Ljubisint Amerikában életfogytiglan várta.

Az amerikai külügyi szóvivő közlése szerint az Egyesült Államok csalódott, amiért Orbánék nem nekik adták ki Vlagyimir Ljubisint és fiát - írtuk tavaly novemberben . Ahogy akkor a sztorit, most a fejleményeket is a Direkt36 hozta: Szabadlábra helyezték csütörtökön Moszkvában a magyar rendőrség és az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) közös akciójában Budapesten három éve elfogott orosz fegyverkereskedőt, Vlagyimir Ljubisint. Erről Fridman Róbert, a férfi magyarországi ügyvédje számolt be a lapnak. Fridman elmondta, hogy ügyfele "minden korlátozás nélkül szabad ember", és nagyon boldog. Ljubisin olyannyira boldog, hogy arról érdeklődik a nyomozóknál, hogy tényleg nem korlátozzák-e a szabadságát, mert nagyon elutazna valahova wellnesszelni. Fia, Ifjabb Vlagyimir Ljubisin még februárban lakhelyelhagyási tilalommal hazamehetett, és azóta szabadon mozoghat Moszkva területén. Vlagyimir Ljubisint és azonos nevű fiát az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (Drug Enforcement Administration, DEA) által irányított fedett akció eredményeként vették őrizetbe a TEK emberei egy Budapest melletti raktárépületnél 2016 novemberében. A hatóságok szerint az oroszok épp arra készültek, hogy nagy mennyiségű fegyvert adjanak el egy mexikói drogkartell képviselőinek. A kábítószerkereskedők nevében tárgyaló emberek azonban valójában a DEA-nek dolgoztak, így az amerikai hatóságok végig közelről figyelték az egész tárgyalássorozatot, és több beszélgetést is lehallgattak. A két orosz egy Pilis Defence Systems Kft. nevű magyar cégen keresztül bonyolította volna az üzletet. Ez a cég nagyrészt olyan fegyverekkel kereskedett, amelyek a Magyar Honvédségtől származtak. A Honvédelmi Minisztérium tulajdonában álló HM EI Zrt. úgynevezett inkurrencia-pályázatain szerezték be őket, vagyis a hadrendből kivont (inkurrens) magyar katonai fegyvereket vásárolták fel nagy tételben. A fegyverkereskedőket – bár az Egyesült Államok többször is kérte, hogy adják ki nekik őket –, Magyarország végül Oroszországnak adta ki. Az ügy nem használt az amerikai-magyar kapcsolatoknak, aminek Washington hangot is adott akkor.