Dokumentumok szerint Kína szállítja az oroszok Hárpia nevű öngyilkos drónjának a motorját

A hadititkot egy európai titkosszolgálat leplezte le, felvételekkel is alátámasztották, és állításuk szerint Oroszország már be is vetette az ukrán infrastruktúra katonai és polgári áldozatokkal járó elpusztítására.