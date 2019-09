Kis színes vagy vezércikk: hány leütést ér meg a klímaváltozás?

Hiába öntenek bele a projektbe tízmilliárdokat, a járműipari tesztpálya építői sem fogadnak el minden kivitelezői ajánlatot.

Eredménytelenül zárult az állami zalaegerszegi tesztpálya irányítótornyára kiírt közbeszerzési eljárás, bár már akadt két jelentkező a nyolcemeletes, 980 négyzetméteres alapterülető épület felhúzására - derült ki a pénteki uniós közbeszerzési értesítőből . Az ok a pénz, pontosabban annak hiánya: a pályázaton ajánlatot tevő, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Záév és a Laterex Zrt. ugyanis olyan sokat kért, hogy azt a megrendelő, az állami tulajdonú Autóipari Próbapálya Zala Kft. sem tudta vagy akarta kifizetni.- magyarázták a dokumentumban.

Hogy mekkora összegről van szó, arra a pályázati anyag nem tér ki, de az indoklás meglepő, tekintve, hogy már eddig is tengernyi közpénzt öltek bele a ZalaZONE néven is ismert próbapályába. A G7 értesülése szerint, amivel szintén (az akkor a Duna Aszfalttal konzorciumban dolgozó) Záév-et bízták meg, a portál pedig július végén úgy becsülte, hogy a projekt teljes költségvetése nem áll meg 45 milliárd forint alatt.

Az eredménytelen tender üzenetértékű is lehet az eddig privilegizált helyzetű Mészáros Lőrinc számára: jó lenne szerényebben kalkulálni az árakkal. Hasonló költség-visszavágás történt a Népliget mellé tervezett, gigantikus kézicsarnok-beruházás esetében, bár ott a kezdeti 150 milliárd felé is rúgó kivitelezési ajánlatokat végül kormányhatározat törte le bruttó 101, 5 milliárd forint alá. Ráadásul a kézis tendert nem is a Mészárosék családi cégeként ismert Fejér-Bál Zrt., hanem Garancsi István Market Zrt.-je nyerte meg végül.